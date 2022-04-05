Илон Маск войдет в совет директоров Twitter

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск войдет в совет директоров социальной сети Twitter. Как сообщается в заявлении на сайте Комиссии по ценным бумагам США, срок его полномочий истечёт на ежегодной встрече акционеров компании в 2024 году.

Компания назначит господина Маска в совет директоров компании, — сказано в заявлении.

4 апреля Илон Маск купил 9% акций компании Twitter, после чего ценные бумаги платформы на премаркете взлетели на 25%. Ранее Маск публиковал опрос среди своих подписчиков на тему, придерживается ли площадка принципов свободы слова: 70% ответивших заявили: «Нет».

После этого Маск предложил пользователям Twitter добавить кнопку «редактировать». Американский предприниматель просил серьёзно отнестись к вопросу о виджете, так как последствия опроса будут важны. Пока большинство пользователей одобряют предложение американского предпринимателя.

Также Маск заявил, что всерьёз задумался о создании новой социальной сети с минимальной пропагандой и открытым исходным кодом. Об этом он написал в своём Twitter в ответ на вопрос одного из пользователей. Других деталей американский миллиардер не привёл, уточнив лишь, что свободе слова и её соблюдению в этой соцсети будет уделяться первоочередное внимание.