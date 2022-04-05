Маск предложил крупные изменения в Twitter сразу после покупки акций

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Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск предложил пользователям Twitter добавить кнопку «редактировать». Американский предприниматель просил серьёзно отнестись к вопросу о виджете, ведь последствия опроса будут важны.

Хотите кнопку редактирования? Последствия этого опроса будут важны. Пожалуйста, проголосуйте с осторожностью, — спросил Маск в своем Twitter-аккаунте.

Ниже прикреплён опрос с вариантами ответа «да» и «нет». Пока большинство пользователей одобряют предложение американского предпринимателя.

Маск неоднократно критиковал соцсети Meta (дeятельность в России запрещена). Так, в прошлом году в ответ на изменения в пользовательской политике WhatsApp Маск посоветовал своим подписчикам обратить внимание на альтернативные мессенджеры, например Signal. Позднее Маск рассказал, что расcматривает возможность создания соцсети с минимальной пропагандой и открытым исходным кодом.

4 апреля Илон Маск купил 9% акций компании Twitter, после чего ценные бумаги платформы на премаркете взлетели на 25%. Ранее Маск публиковал опрос среди своих подписчиков на тему, придерживается ли площадка принципов свободы слова: 70% ответивших заявили: «Нет».