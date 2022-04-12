Акционер Twitter подал в суд на Илона Маска

Один из акционеров Twitter подал в суд на богатейшего человека мира Илона Маска. Причиной стало то, что он не раскрыл в установленный срок данные о доле в компании и смог приобретать акции по более низкой цене. Об этом рассказывает РИА Новости.

В начале апреля текущего года Маск сообщил о том, что в его владении находится 9,2% акций компании Twitter. После этого стоимость акций компании увеличилась более чем на 20%.

Истец Марк Бейн Рассел в своём заявлении утверждает, что Маск начал покупать акции ещё в январе и к апрелю владел уже более чем 5%. Согласно правилам комиссии по ценным бумагам и биржам США, он должен был сообщить о превышении порога в 5% в течение десяти дней, до 24 марта. Миллиардер этого не сделал, более того — продолжил скупку акций. Данные он представил 4 апреля — уже тогда, когда доля акций составила более 9%.

По мнению истца, продавшие акции в период с 24 марта по 4 апреля инвесторы «упустили произошедшее в результате повышение цены акций, так как рынок отреагировал на покупку Маска, и понесли ущерб».

Ранее бизнесмен и основатель SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что из головного офиса Twitter в Сан-Франциско следует сделать приют для бездомных. Своё предложение он решил обсудить с пользователями соцсети. Идею Маска пользователи массово поддержали. Ещё за два часа до окончания опроса более 91% из них согласились с предложением бизнесмена. Против оказались только 8,6% опрошенных из 1,8 млн человек.

Также он предложил пользователям соцсети добавить кнопку «редактировать». Американский предприниматель просил серьёзно отнестись к вопросу о виджете, ведь последствия опроса будут важны.