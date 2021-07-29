Мэнсон ответил звезде «Игры престолов» на обвинения в изнасиловании

Популярный рок-музыкант Мэрилин Мэнсон ответил на обвинения звезды «Игры престолов» Эсмы Бьянко в изнасиловании. Об этом сообщает PageSix.

Они отчаянно пытаются объединить образ и артистизм [моего] сценического «шок-рок» персонажа Мэрилина Мэнсона со сфабрикованными рассказами об абьюзе, — заявила рок-звезда.

Артист опроверг обвинения актрисы, назвав их ложными и беспочвенными, а также потребовал отклонить её иск в суд. По мнению Мэнсона, многочисленные жалобы женщин на его жестокое обращение с ними вызваны исключительно желанием обогатиться с помощью движения #MeToo. Мэнсон подчеркнул, что все его сексуальные контакты с партнёршами проходили по взаимному согласию. Однако добавил, что даже если обвинения Эсмы правдивы, с момента предполагаемого изнасилования прошло семь лет.

Ранее бывшая девушка Мэнсона также обвинила его в жестоком обращении и принуждении к сексу. Всего на счету музыканта более 10 схожих обвинений.