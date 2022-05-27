Кто прав в суде — Депп или Хёрд? Отвечают Жорин, Сафронов, Сябитова, Айза Российские знаменитости рассказали, кого они поддерживают в споре Джонни Деппа с Эмбер Хёрд и какие уроки могут извлечь из их скандала обычные люди

Фото Lexie Appleby/Global Look Press

В США продолжается суд между бывшими супругами Джонни Деппом и Эмберд Хёрд, в ходе которого каждый день выясняются новые нелицеприятные детали их совместной жизни. Звёзды обвиняют друг друга в насилии, изменах, злоупотреблении алкоголем и наркотиками, многомиллионном ущербе, связанным с испорченной репутацией. Наблюдатели уже назвали судебное разбирательство с участием артистов одним из самых увлекательных сериалов в истории Голливуда. Кого поддерживают в этом споре российские знаменитости и эксперты, какие уроки могут извлечь из скандального развода Деппа и Хёрд обычные люди? Об этом NEWS.ru рассказали Сергей Жорин — адвокат, более 20 лет специализирующийся на семейных спорах, художник Никас Сафронов, блогер Айза, сваха и ведущая программы «Давай поженимся» Роза Сябитова, певица Наталья Штурм и продюсер Иосиф Пригожин.

Эмбер Хёрд в зале суда youtube.com

Наталья Штурм: 50-летний Джонни попался на крючок молодушки

— Я на стороне талантливейшего Джонни Деппа, попавшего в ловушку молодой, извращённой Эмбер Хёрд.

Сейчас абсолютно все звёзды на его стороне, потому что он талантливый актёр, а она выскочка, второсортная актриса, которая поднялась только благодаря тому, что вышла замуж за Джонни.

Она его просто охомутала. Джонни прожил 16 лет с Ванессой Паради, родившей ему двоих детей, и не женился на ней. А на Хёрд он женился, это было большое потрясение. Он бросил Паради ради Хёрд. И что получил? Обвинения в насилии!

Конечно, я сочувствую Джонни. Такой актёр, такая звезда, такая величина, он попался на крючок молодушки просто из-за того, что ему стукнуло 50 лет и он решил, что Ванесса Паради ему больше не нужна. Это обычная история, так часто бывает у российских олигархов: всю жизнь живет человек с одной порядочной женщиной, прошедшей с ними огонь, воду и медные трубы, а потом резко переключается на молодую эскортницу или актрисульку, нагревающую его и на деньги, и на честь.

Наталья Штурм Личный архив

Сергей Жорин: оба играют крайне профессионально, но я больше верю Деппу

— Я, наверное, больше на стороне Джонни Деппа, но считаю, что они оба хороши. В первую очередь потому, что пара не обязана жить вместе, если возникают эксцессы, подобные тем, о которых актёры сейчас рассказывают в суде. Всегда можно разойтись и поставить точку в отношениях, как бы тяжело это ни было.

Бракоразводные процессы в России и США имеют существенные отличия. По российскому законодательству суд при разделе имущества, расторжении брака не интересуется деталями совместной жизни. Суд не учитывает причину расторжения брака при разделе имущества: нет такого, что тот, кто виноват в разрушении брака, получает меньше. Российский суд не интересует, кто прав, кто виноват. Суд интересует только одно обстоятельство: возможно восстановление брака или нет. Как правило, сухая формулировка о наличии «неустранимых противоречий» между супругами суд более чем устраивает.

А вот в Америке как раз имеет принципиальное значение то, по чьей вине был расторгнут брак. Именно поэтому американский суд так подробно выслушивает претензии супругов друг к другу, исследует доказательства, допрашивает свидетелей. Американцы, будь то звёзды или обычные люди, вынуждены обнародовать нелицеприятные аспекты своей совместной жизни, поскольку это имеет большое значение для существа рассматриваемого дела.

Но надо учитывать, что и Джонни Депп, и Эмбер Хёрд актёры. Здесь, конечно, не стоит доверять тому, что мы видим. На мой взгляд, они оба играют крайне профессионально. У меня больше доверия вызывает Джонни Депп. Видно, что он профессионально готовится, поддерживая обаятельный образ как до суда, так во время и после него, когда общается со своими поклонниками.

Джонни Депп во время гражданского судебного процесса между ним и Эмбер Херд Cliff Owen/Keystone Press Agency/Global Look Press

Из этого скандала можно вынести сразу несколько уроков. Первый, на мой взгляд, самый важный: отношения нужно прекращать вовремя, когда обоим становится понятно, что некая точка невозврата пройдена. Отмечу, что это легко сказать, но крайне сложно сделать. Но нужно стараться это сделать, в том числе учась на чужих ошибках.

Второй урок заключается в том, что нужно максимально избегать публичных разборок, потому что потом участники разборок, безусловно, об этом пожалеют. Это всегда отражается на имидже людей, имеющих положительную репутацию. Хотя в нашем шоу-бизнесе есть персонажи, у которых такая вот, нелучшая репутация либо её не было изначально, что от лишнего упоминания хуже им уже не будет. Я имею в виду в первую очередь тех, кому есть что терять.

Публичного выяснения обстоятельств совместной жизни нужно избегать, но это должны понимать оба партнёра. Если один из бывших супругов этого не понимает и поливает грязью другого, раскрывая, а зачастую придумывая те или иные детали, второму остается только защищаться. И тогда это перерастает в то, что мы видим.

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Никас Сафронов: надеюсь, он вытерпит этот искусственный харассмент

— Мне очевидно, что Депп, женившись на Хёрд, пошёл на поводу у чувств. Эмби изначально была не подарок и вряд ли кротко терпела сложности в отношениях. Наверняка она высказывала ему своё недовольство и проявляла свой нрав.

Когда они начинали жить вместе, она была нежной и ласковой, а он был самым популярным артистом в мире. Тогда гремели его «Пираты Карибского моря». Сейчас он не столь востребован, и в этом Деппу «помогла» Хёрд. Женская обида сублимировала в новый тренд, когда женщины спустя годы обвиняют известных актёров в насилии.

Тот же Кевин Спейси смог отделаться от ложных, что было доказано судом, обвинений. Но несколько лет для него были кошмаром, его лишили работы и затравили. Это лишь одна история из тех, что происходили со многими известными людьми. И по этому же пути сейчас идёт Джонни Депп.

Ему приходится оправдываться и доказывать своё право на профессию. Из-за этого мы не увидели несколько замечательных фильмов с его участием, и их уже не будет. Время упущено, для мировой культуры это уже потеря. И всё это из-за того, что у актёра когда-то была семейная жизнь и есть некая обиженная женщина.

Художник Никас Сафронов Сергей Булкин/NEWS.ru

Конечно, на суде вскрываются ужасные, грязнейшие подробности его жизни с Хёрд. Депп вынужден быть на ладони у всего мира, сохранять лицо и улыбаться. Он, конечно, человек очень сильной воли. Он великий актёр и мужественный человек. Любой на его месте, что называется, сгорел бы со стыда. Многие бы сломались, закрылись, спились, убежали. Он держит очень серьёзный удар, и, будем надеяться, что он всё-таки вытерпит этот искусственный, синтетический харассмент и вернётся к работе.

Айза: вся Америка поддерживает Джонни

— В паре, где произошёл разлад, нет идеального, святого человека. Они оба красавцы, рок-н-ролльщики, оба отжигали. Но поскольку фильмы с Деппом я знаю больше, чем картины с Хёрд, мне ближе Джонни. Как я поняла, вся Америка поддерживает Джонни Деппа. Больше шансов победить в суде, мне кажется, у Деппа. Во всяком случае, его пиар-кампания намного лучше, чем у Хёрд.

Вообще, красиво разводиться — это талант, я восхищаюсь и завидую тем, кто это умеет делать. Их пример показывает, что не надо терпеть, если что-то не нравится в отношениях. Если ты донёс до партнёра, что тебе отчего-то больно, неприятно, но человек не исправился, надо уходить.

Иосиф Пригожин: меня их жизнь не интересует

— У каждой семьи свои скелеты в шкафу. Жизнь Деппа и Хёрд меня не интересует. С того момента, как появилась русофобия в мире и творческие личности типа Деппа не встали на сторону Чайковского, Достоевского, русской культуры, которая является фундаментом всей мировой культуры, они мне стали просто неинтересны.

Иосиф Пригожин Сергей Булкин/NEWS.ru

Роза Сябитова: не верю ни одному их слову

— Нельзя применять ситуации, которые происходят в шоу-бизнесе, к обычным людям. Человеческая психология устроена так, что слухи больше интересны, чем правда. Людям вообще правда по большому счёту не нужна. Это один из принципов чёрного пиара в шоу-бизнесе.

И суд, рассматривающий дела с участием звёзд шоу-бизнеса, тоже выглядит так, как шоу-бизнес.

Если бы суд был закрытым, это одна история. А раз суд открытый, я там ни одному слову не верю. Это шоу. К реальной жизни это не имеет никакого отношения, потому что обычные семьи так себя не ведут.

Сочувствие у меня вызывает только человеческая несправедливость. Можно ли применить этот критерий к истории с Деппом и Хёрд? Нет. Они даже детей не делят. Чего им сочувствовать-то? Вся эта история происходит из космоса. Думаю, Джонни Депп уже столько заработал, что ему на десять жизней хватит. Потеря нескольких миллионов долларов (вследствие его «отмены» в фильмах из-за обвинений в насилии со стороны Хёрд. — NEWS.ru) — это ни о чём. У них там своя песня, есть мотив, для чего они всё это делают. Уверена, они оба будут в выигрыше.