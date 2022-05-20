«Бей своих, чтобы чужие боялись»: Пригожин о скандале с Шевчуком Пригожин призвал прекратить «охоту на ведьм» после скандала с Шевчуком: «Бей своих, чтобы чужие боялись»

Иосиф Пригожин / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с NEWS.ru заявил, что не понимает, почему в последнее время все ополчились на музыкантов. Он призвал прекратить «охоту на ведьм» после скандала с Юрием Шевчуком. На российского исполнителя и лидера группы «ДДТ» составили протокол за дискредитацию российских ВС (по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП) после концерта в Уфе 18 мая.

«Бей своих, чтобы чужие боялись», я такой принцип не поддерживаю. Сейчас начинается очень нехорошая история — если что, во всём виноваты артисты, я с этим категорически не согласен, у каждого артиста есть своя точка зрения, своё мнение, и самое главное, что он имеет на это полное право, и всё тут же подкладывать под предательство, любую точку зрения нельзя, ибо нас отличало, от тех же самых украинских политиков, так это вменяемость. Моя глубокая убеждённость на данный момент, нам надо прекратить «охоту на ведьм», до добра это не доведёт, — отметил Пригожин, назвав «хайпожорами» тех, кто раздувает подобные скандалы.

Продюсер подчеркнул, что у каждого артиста есть своя точка зрения, каждый имеет на это право. Он напомнил, что нельзя сеять вражду внутри страны, так как это может доставить радость только недругам и этого только и ждут от России.

Полиция составила административный протокол на лидера группы «ДДТ» после концерта в Уфе, который прошёл 18 мая. По словам очевидцев, на экранах во время выступления, в частности, появилась фраза «Не стреляй» (так называется одна из самых известных песен «ДДТ»). Кроме того, на концерте Шевчук рассказал, что когда в 1995 году он вернулся из Чечни, то долго не мог восстановиться, настолько был потрясён увиденной «бойней». Также он критически высказался относительно боевых действий на Украине.

Продюсер Радмир Усаев сообщил, что после выступления представители правоохранительных органов в течение часа вели беседу с Шевчуком по поводу его высказываний.