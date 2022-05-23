Жорин объяснил, почему Моргенштерна нужно исключить из списка иноагентов Адвокат Моргенштерна заявил, что включение рэпера в список иноагентов незаконно, поскольку он не занимался политикой

Адвокат рэпера Моргенштерна Сергей Жорин / Фото vk.com/advokat_zhorin

Адвокат рэпера Моргенштерна Сергей Жорин в разговоре с NEWS.ru подтвердил, что музыкант подал иск в Замоскворецкий суд на Минюст России из-за включения в список физлиц-иностранных агентов. По его словам, в соответствии с законом его подзащитный не может быть признан иноагентом, так как Моргенштерн никогда не занимался политикой.

Мы просим признать включение в список иноагентов незаконным. В соответствии с законом Алишер не может быть признан иностранным агентом в первую очередь потому, что никогда не занимался и не занимается политической деятельностью. У нас в иске изложена позиция, исходя из действующего закона. Бремя доказывания, что Алишер всё-таки попадает под критерии лица, в отношении которого может быть принято такое решение, лежит на Минюсте, — объяснил Жорин.

Как пояснил адвокат, если дело будет рассмотрено исключительно в рамках закона, то Моргенштерн должен быть исключён из списка иноагентов. Представители Минюста внесли музыканта в реестр физлиц-иноагентов агентов 6 мая.

Ранее Жорин в разговоре с NEWS.ru отреагировал на приговор Моргенштерну по делу о пропаганде наркотиков. Суд в Набережных Челнах оштрафовал музыканта на 100 тысяч рублей. Юрист и его подзащитный считают приговор незаконным и собираются его обжаловать.