«Ботаники — нехорошие люди»: Жорин о приговоре Моргенштерну Жорин отреагировал на приговор Моргенштерну за пропаганду наркотиков

Моргенштерн (Алишер Валеев) / Фото Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Адвокат рэпера Моргенштерна (лицо, исполняющее функции иностранного агента) Сергей Жорин в разговоре с NEWS.ru отреагировал на приговор суда в Набережных Челнах по делу о пропаганде наркотиков. Музыканта оштрафовали на 100 тысяч рублей. Жорин считает приговор незаконным и собирается его обжаловать.

Считаем назаконным, будем обжаловать, ботаники — нехорошие люди, — прокомментировал Жорин приговор суда.

Адвокат добавил, что если судебный акт вступит в законную силу, то Моргенштерн выплатит штраф, так как он законопослушный гражданин.

Сам рэпер не присутствовал на заседании, так как сейчас он находится в Дубае. Жорин также не явился в суд.

5 апреля стало известно, что сотрудники полиции Набережных Челнов вновь возбудили дело против Моргенштерна о пропаганде наркотиков. По данным СМИ, полицейские увидели в клипах артиста незаконную рекламу наркотических и психотропных веществ, из-за чего музыканту грозит административный штраф. Также правоохранители провели лингво-ботаническую экспертизу татуировок Моргенштерна. В итоге комиссия установила, что на груди рэпера изображено растение, похожее на листья конопли.