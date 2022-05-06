Минюст признал иноагентами Моргенштерна и соратников Навального

Моргенштерн (Алишер Валеев) / Фото Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Министерство юстиций России внесло в перечень СМИ-иноагентов музыкального исполнителя Моргенштерна и соратников Алексея Навального по «Фонду борьбы с коррупцией» (организация признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена, исполняет функции иностранного агента) — Владимира Милова и Любовь Соболь. Также СМИ-иноагентом признали лидера движения «Союз правых сил» Леонида Гозмана.

Также СМИ-иноагентами признали социолога Бориса Кагарлицкого, блогера Михаила Климарёва, Наталью Баранову и Дениса Константинова.

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал журналиста Александра Невзорова (исполняет функции СМИ-иноагента). Ему инкриминируют распространение фейков о Вооружённых силах России

В марте СК России возбудил в отношении Невзорова уголовное делу по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ по факту распространения фейков о Вооружённых силах РФ. По данным следствия, 19 марта он опубликовал на своём канале в YouTube информацию об умышленном обстреле российскими военными роддома в Мариуполе.