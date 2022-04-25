Человек мира: биография Романа Абрамовича до и во время спецоперации

23 апреля президент Украины Владимир Зеленский в ходе своей пресс-конференции упомянул о приезде российского бизнесмена Романа Абрамовича в Киев. Он подчеркнул, что бизнесмен участвует в переговорах по вопросу проведения спецоперации на территории Украины российскими военными. Сам Абрамович дистанцируется от общения с прессой и не даёт никаких комментариев.

С одной стороны, Абрамовичу выгодно установление мира с финансовой точки зрения, поскольку он владеет активами как в России, так и на Западе. С другой, он давно зарекомендовал себя как филантроп, ежегодно вкладывая огромные суммы на благотворительность, как, например, в фонды еврейских общин России и Украины. Так какие же его истинные намерения?

Для того чтобы у вас сложился подробный портрет Романа Абрамовича, редакция NEWS.ru изучила его биографию: с чего он начинал, в каких условиях жил и работал, кто он есть сейчас.

Ранние годы

Роман Аркадьевич Абрамович родился 24 октября 1966 года в Саратове в еврейской семье. Его папа, Аркадий Нахимович, работал инженером в Совете народного хозяйства Республики Коми. Мама, Ирина Васильевна, преподавала музыку в школе. Маленький Рома рано потерял родителей — когда ему был один год, мать скончалась от лейкоза, а через два года по роковой случайности погибает и отец (на него обрушилась бетонная плита). Таким образом, мальчик осиротел в трёхлетнем возрасте.

Воспитанием будущего олигарха занялся его дядя по отцовской линии Лейб Абрамович. Он жил и работал в Ухте и был большим начальником в лесопромышленной сфере. Именно поэтому детство Романа прошло безбедно. По его рассказам, предпринимательскую жилку в нём развил именно дядя Лейб.

Биография Романа Абрамовича Torzhok Aleksandr Schemlyaev/Russian Look/Global Look Press

В семилетнем возрасте Абрамович переезжает в Москву к другому своему дяде, Абраму. Обучаясь в стенах столичной школы, Роман никак себя не проявлял, вёл себя тихо и скромно. Тем не менее в юном возрасте был замечен за продажей сигарет и подпольных товаров.

Получив среднее образование, Абрамович возвращается в Ухту и по заветам дяди Лейба поступает в городской индустриальный университет на лесотехнический факультет. Отучившись чуть больше года и не получив никакой мотивации продолжать обучение, он отчисляется из вуза.

Это решение вскоре повлияло на судьбу Романа — его на два года забирают на срочную военную службу. Там он продолжает практиковать своё предпринимательское мышление. Занятной историей поделилась Татьяна Юмашева, дочь экс-президента РФ Бориса Ельцина, которая была дружна с Абрамовичем. Перед демобилизацией его роте дали задание вырубить большýю часть леса. Он решил эту задачу креативно — продал деревья местным жителям в качестве дров, и они сами всё срубили.

Карьера в бизнесе

По возвращении со службы, Абрамович решает основательно заняться предпринимательской деятельностью. В конце 80-х он приобретает кооператив «Уют», который производит резиновые игрушки и прочие полимерные изделия.

В 1991 году становится управляющим компании «АВК». Эта организация занималась торговлей нефтепродуктами. Спустя год деятельности на бизнесмена завели уголовное дело по факту хищения дизельного топлива. По версии следствия, Абрамович должен был переправить продукт в калининградскую воинскую часть, однако его выгрузили на территории Латвии. Позже компания, которая фактически получила груз, компенсировала ущерб заводу-импортёру, а с Абрамовича были сняты все обвинения.

Роман Абрамович Малышев Николай; Мусаэльян Владими/ИТАР-ТАСС

В дальнейшем Абрамович продолжает заниматься бизнесом в нефтяной сфере. Он успевает побыть управляющим акционерного общества «Петролтранс», московского представительства компании «Руником», а позднее его назначают главой «Сибнефти», которая была отколота от государственного концерна «Роснефть». Способствовал ему в этом Борис Березовский, олигарх и по совместительству его друг. И Абрамович, и Березовский были членами совета директоров.

В 1998 году бывший начальник охраны президента Александр Коржаков в интервью СМИ заявил, что Абрамович был одним из главных приближённых к семье Ельцина. По его словам, тот вкладывал средства в предвыборную кампанию президента, а также обеспечивал материально его дочь, Татьяну Юмашеву.

В 2001 году акционеры «Сибнефти» регистрируют в Великобритании инвестиционный фонд Millhouse Capital, в который входят все активы компании. Руководителем организации становится правая рука Абрамовича Евгений Швидлер. Она существует и по сей день.

В 2002 году «Сибнефть» совместно с «ТНК» покупают около 75% акций у компании «Славнефть», а затем делят её активы.

В период с 2003 по 2005 год Абрамович решает продать большое количество накопленных ценных бумаг. Это решение было вызвано арестом главы нефтяной компании «Юкос» Михаила Ходорковского. До этого бизнесмены планировали оформить слияние своих корпораций в «ЮкосСибнефть», а после — продать свои доли одному из мировых мейджоров. Но эти мечты с треском провалились.

Абрамович продаёт акции компаний «Аэрофлот», «Русал», «Иркутскэнерго» и другие. Также он сбывает «Газпрому» свыше 75% акций компании «Сибнефть». Это приносит ему выручку в размере 13 млрд долларов.

Роман Абрамович Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press

В 2012 году Абрамович побеждает на суде у Березовского. Бывший коллега и товарищ подал на него иск с целью компенсировать убытки, которые он понёс в результате продаж акций «Сибнефти». По словам Березовского, он это сделал под давлением. Бизнесмен требовал от Абрамовича 5,5 млрд долларов. Суд счёл обвинения необоснованными.

Политическая деятельность

Первый и существенный шаг в политике Абрамовичем был сделан в 1999 году — тогда он стал депутатом Государственной думы по Чукотскому одномандатному округу. В связи с подобным назначением бизнесмен регистрирует связанные с «Сибнефтью» компании на Чукотском полуострове. Именно через них будет осуществляться сбыт нефтепродуктов.

В 2000 году выходит из Госдумы и занимает пост губернатора Чукотского автономного округа. По его словам, основной причиной избрания послужило желание развить регион. И он действительно вкладывает в это немало средств. За годы его пребывания на Чукотке была налажена инфраструктура края, развита промышленность, подняты зарплаты местных жителей. Согласно дальнейшим опросам, его деятельность одобряли 97% избирателей.

В 2005 году президент Российской Федерации Владимир Путин вынес на обсуждение правительства Чукотки вопрос о переизбрании Абрамовича на должность главы региона. Решение было единогласным.

Спустя ровно год Роман Абрамович лично обратился к Путину с просьбой о досрочном прекращении его обязанностей на посту главы региона. Президент эту просьбу отклонил.

Рабочая встреча Владимира Путина с губернатором Чукотского автономного округа Романом Абрамовичем. 2005 год kremlin.ru

В 2008 году Абрамович добивается своего — новоизбранный президент страны Дмитрий Медведев отправляет его в отставку, аргументируя это собственным желанием бизнесмена. Тем не менее из политики, как и из Чукотки, он не уходит — по результатам местного голосования он избирается председателем окружной Думы Чукотки.

Спустя пять лет, в 2013 году, Абрамович навсегда уходит из политики. Причиной послужило принятие в России законопроекта о запрете депутатам иметь имущество в других государствах.

Увлечение футболом

И всё же во всём мире Роман Абрамович известен не столько как бизнесмен или политик, сколько как большой футбольный фанат. Его отношения с этим видом спорта начались в 2003 году, когда он выкупил находящийся на грани разорения британский футбольный клуб «Челси» и покрыл все его долги. Суммарно инвестиции предпринимателя в команду оцениваются в 150 млн фунтов стерлингов.

Изначально футбольные аналитики сочли его поступок за лёгкую утеху богача, которую он вскоре бросит. Однако Абрамович серьёзно вцепился за идею поднять команду в топ. Придя в клуб, он полностью обновил тренерский состав и занялся покупкой талантливых футболистов. В итоге за 19 лет владения «Челси», команда завоевала 21 трофей и стала одной из самых успешных в Европе, а значит, и во всём мире.

На фоне успехов британского клуба, российские спортивные журналисты выражали сожаление, что он занимается развитием не отечественного, а зарубежного спорта. Но это правда лишь наполовину: Абрамович является спонсором сборной России по футболу, а в 2006 году по его инициативе на пост главного тренера сборной был назначен голландец Гус Хиддинк.

Гус Хиддинк на посту главного тренера сборной России по футболу Alexander Chernykh/Russian Look/Global Look Press

Кроме этого, по данным СМИ , Роман Абрамович может в ближайшее время приобрести российский футбольный клуб. Среди возможных вариантов называются команды «Торпедо», «ЦСКА» и «Спартак».

Участие в «украинском вопросе»

В ходе проведения спецоперации на Украине Роман Абрамович выступил посредником на переговорах между Россией и Украиной. По данным СМИ, в этот процесс его включил продюсер Александр Роднянский, который является близким знакомым президента Украины Владимира Зеленского. По словам Роднянского, Роман Абрамович — единственный россиянин, согласившийся содействовать урегулированию конфликта. Так, бизнесмен появился на встрече делегаций 28 февраля в Беларуси, а затем поучаствовал в переговорах 29 марта в Турции. 23 апреля во время своей пресс-конференции Владимир Зеленский подтвердил приезд Абрамовича в Киев. Сам он обозначил его как члена российской делегации. Формат встречи неизвестен.

Благодаря участию в мирных переговорах, Абрамовичу удалось избежать множество санкций. Так, администрация президента США Джо Байдена заявила, что временно не будет вводить ограничения против бизнесмена, так как тот может сыграть решающую роль в установлении мира.

Но всё же санкции коснулись Абрамовича: ему запретили совершать сделки как с юридическими, так и с физическими лицами Великобритании. Также были заморожены его офшорные активы на острове Джерси на сумму свыше 7 млрд долларов. Ограничения коснулись и его футбольного клуба «Челси» — английские власти запретили продажу билетов на матчи команды. В итоге бизнесмен заявил о продаже клуба. Вырученные деньги он намеревается направить в фонд помощи пострадавшим в ходе спецоперации на Украине.

Бизнесмен Роман Абрамович на балете «Щелкунчик» Пермского театра оперы и балета на фестивале «Золотая маска» в в МАМТ им. К. Станиславского и В. Немировича-Данченко Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Национальность и вероисповедание

Отец Романа был этническим евреем, у матери же были как еврейские, так и украинские корни. В память о погибшей матери Абрамович указал в своём паспорте национальность «украинец».

Роман Аркадьевич является гражданином сразу трёх стран — России, Израиля и Португалии. Первое гражданство дано ему по праву рождения. Израильский паспорт он получил в 2018 году в качестве репатрианта. Несмотря на это, в Израиле он не проживает. Причина, сподвигшая его на оформление подданства, — проблема с продлением британской визы. Будучи гражданином Израиля, он может спокойно находиться и передвигаться по Великобритании.

Гражданство Португалии Абрамович оформил в конце 2021 года по «Закону о возвращении». Его предки, будучи сефардскими евреями, были изгнаны с территории современной Португалии, а значит, теперь он может позволить себе получить местный паспорт.

Как можно понять из вышеперечисленного, Роман Абрамович — иудей. Кроме того, он известен и как щедрый благотворитель. Ежегодно он направляет свои деньги Федерации еврейских общин России и Еврейскому фонду.

Личная жизнь

Роману Абрамовичу приписывают множество любовных романов. Первой его любовью, вероятно, была его одноклассница и будущая певица Наталья Штурм. Этот вывод можно сделать из заявлений самой Натальи. Кроме того, она и по сей день продолжает высказываться в средствах массовой информации о личной жизни бизнесмена.

Всего Роман Абрамович был женат трижды. Первый брак он заключил по возвращении из армии, в 1987 году, с Ольгой Лысовой. У неё был ребёнок от прошлого замужества, однако совместного с Романом она не родила. Спустя три года пара рассталась.

Роман Абрамович Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press

В 1991 году олигарх женился во второй раз. Его спутницей стала бортпроводница Ирина Маландина. Их брак был крепким. Супруги прожили вместе 16 лет, и за это время у них родилось пятеро детей. После развода в 2007 году Ирина получила часть имущества Абрамовича, дети также остались с ней. Решение было обоюдным, Роман и Ирина продолжают поддерживать дружеские отношения.

Третьей избранницей Абрамовича стала дизайнер Дарья Жукова. Их отношения начались ещё до официального развода с Ириной Маландиной, а сразу после они заявили об этом публично. В брак Роман и Дарья вступили в 2007 году, а спустя 10 лет развелись. За это время у них успело родиться двое детей.

По состоянию на 22 апреля 2022 года Роман Абрамович не женат.

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