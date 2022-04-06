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От Инстасамки до Урганта: звёзды, уехавшие из России на фоне спецоперации
Культура

От Инстасамки до Урганта: звёзды, уехавшие из России на фоне спецоперации

19:50, 06 апреля 2022
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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Несмотря на болезненную реакцию россиян на отъезд многих артистов из страны во время спецоперации РФ на Украине, звёзды продолжают паковать чемоданы и покидать родину. На днях скандальный блогер и певица Инстасамка (Дарья Зотеева) заявила в своём Telegram-канале о переезде в ОАЭ. Она объяснила, что в Москве ей «грустно и тревожно» и она не может работать. Свою позицию о событиях на Украине Инстасамка предпочла не озвучивать, «чтобы не оскорблять тех, кто не согласен».

Одни знаменитости уезжают из России, не планируя скорого возвращения, другие утверждают, что покинули страну на время лечения, работы или отпуска. Самое популярное направление — Израиль. Эту страну, по сообщениям СМИ, выбрали певица Алла Пугачёва и юморист Максим Галкин, телеведущие Ксения Собчак и Иван Ургант, музыкант Андрей Макаревич.

Режиссёр Рената Литвинова и певица Земфира находятся сейчас во Франции, жена Фёдора Бондарчука актриса Паулина Андреева и телеведущая Анастасия Ивлеева — в Турции. Актриса Чулпан Хаматова перебралась в Латвию, продюсер Андрей Разин — в США, актриса Ингеборга Дапкунайте — в Бельгию, певица Вера Брежнева — в Италию. Телеведущая Ксения Бородина проводит время в ОАЭ, поэтесса Вера Полозкова переехала в Индию.

Кинокритик Антон Долин, журналистка Лилия Гильдеева и блогер, телеведущая Айза, покинувшие Россию из-за ситуации на Украине, пока не раскрыли нового места своего проживания.

Фото звёзд, уехавших из России на фоне проведения спецоперации на Украине, — в галерее NEWS.ru.

Максим Галкин и Алла Пугачёва

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актриса Чулпан Хаматова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Рената Литвинова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Земфира

Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

Музыкант Андрей Макаревич

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Телеведущий Иван Ургант

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Продюсер Андрей Разин

Андрей Разин

Актриса Ингеборга Дапкунайте

Сергей Булкин/NEWS.ru

Блогер Инстасамка

instasamka/vk.com

Актриса Паулина Андреева

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Телеведущая Анастасия Ивлеева

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Антон Долин

Антон Долин/vk.com

Вера Брежнева

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ксения Собчак

Сергей Булкин/NEWS.ru

Журналистка Лилия Гильдеева

Михаил Терещенко/ТАСС

Телеведущая Ксения Бородина

Сергей Булкин/NEWS.ru

Айза Анохина

Сергей Булкин/NEWS.ru

Вера Полозкова

Павел Кашаев/Global Look Press

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