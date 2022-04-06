От Инстасамки до Урганта: звёзды, уехавшие из России на фоне спецоперации

Несмотря на болезненную реакцию россиян на отъезд многих артистов из страны во время спецоперации РФ на Украине, звёзды продолжают паковать чемоданы и покидать родину. На днях скандальный блогер и певица Инстасамка (Дарья Зотеева) заявила в своём Telegram-канале о переезде в ОАЭ. Она объяснила, что в Москве ей «грустно и тревожно» и она не может работать. Свою позицию о событиях на Украине Инстасамка предпочла не озвучивать, «чтобы не оскорблять тех, кто не согласен».

Одни знаменитости уезжают из России, не планируя скорого возвращения, другие утверждают, что покинули страну на время лечения, работы или отпуска. Самое популярное направление — Израиль. Эту страну, по сообщениям СМИ, выбрали певица Алла Пугачёва и юморист Максим Галкин, телеведущие Ксения Собчак и Иван Ургант, музыкант Андрей Макаревич.

Режиссёр Рената Литвинова и певица Земфира находятся сейчас во Франции, жена Фёдора Бондарчука актриса Паулина Андреева и телеведущая Анастасия Ивлеева — в Турции. Актриса Чулпан Хаматова перебралась в Латвию, продюсер Андрей Разин — в США, актриса Ингеборга Дапкунайте — в Бельгию, певица Вера Брежнева — в Италию. Телеведущая Ксения Бородина проводит время в ОАЭ, поэтесса Вера Полозкова переехала в Индию.

Кинокритик Антон Долин, журналистка Лилия Гильдеева и блогер, телеведущая Айза, покинувшие Россию из-за ситуации на Украине, пока не раскрыли нового места своего проживания.

Фото звёзд, уехавших из России на фоне проведения спецоперации на Украине, — в галерее NEWS.ru.