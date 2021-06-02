Обвинённого в домогательствах Кевина Спейси заметили на съёмках в Италии

https://static.news.ru/photo/ec8d5ff0-c366-11eb-8106-96000091f725_660.jpg Кевин Спейси Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Американский актёр Кевин Спейси, обвинявшийся в сексуальных домогательствах, вернулся в кинематограф, передаёт газета la Repubblica. Журналисты заметили и сфотографировали звезду в одном из ресторанов итальянского Турина с артисткой Стефанией Роккой во время съёмок.

Они оба участвуют в ленте «Человек, который нарисовал Бога» итальянского режиссёра Франко Неро. Последний сыграет в картине слепого художника, подозреваемого в сексуальном насилии. Герой Спейси — полицейский — должен расследовать дело.

Осенью 2018-го Спейси оказался в центре секс-скандала. Его подозревали в домогательствах и изнасиловании минимум 15 человек, в том числе девяти коллег, работавших над «Карточным домиком». В июне 2019-го прокуроры штата Массачусетс (США) отозвали обвинение в сексуальном насилии.

Спейси известен своими ролями в фильмах «Семь», «Подозрительные лица», «Среди акул», «Эпидемия», «Полночь в саду добра и зла», «Секреты Лос-Анджелеса», «Красота по-американски» и в других.

Ранее сообщалось, что громкий судебный процесс между экс-супругами, звёздами кинематографа Эмбер Хёрд и Джонни Деппом давно закончился, но знаменитости почему-то не успокоились. В западных СМИ появилась информация о том, что актриса лжесвидетельствовала против бывшего мужа: якобы Хёрд приукрасила жалобы на домашнее насилие и что дело взял на контроль суд.