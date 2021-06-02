Обвинённого в домогательствах Кевина Спейси заметили на съёмках в Италии

Американский актёр Кевин Спейси, обвинявшийся в сексуальных домогательствах, вернулся в кинематограф, передаёт газета la Repubblica. Журналисты заметили и сфотографировали звезду в одном из ресторанов итальянского Турина с артисткой Стефанией Роккой во время съёмок.
Они оба участвуют в ленте «Человек, который нарисовал Бога» итальянского режиссёра Франко Неро. Последний
Осенью 2018-го Спейси оказался в центре секс-скандала. Его подозревали в домогательствах и изнасиловании минимум 15 человек, в том числе девяти коллег, работавших над «Карточным домиком». В июне 2019-го прокуроры штата Массачусетс (США) отозвали обвинение в сексуальном насилии.
Спейси известен своими ролями в фильмах «Семь», «Подозрительные лица», «Среди акул», «Эпидемия», «Полночь в саду добра и зла», «Секреты Лос-Анджелеса», «Красота по-американски» и в других.
Ранее сообщалось, что громкий судебный процесс между экс-супругами, звёздами кинематографа Эмбер Хёрд и Джонни Деппом давно закончился, но знаменитости почему-то не успокоились. В западных СМИ появилась информация о том, что актриса лжесвидетельствовала против бывшего мужа: якобы Хёрд приукрасила жалобы на домашнее насилие и что дело взял на контроль суд.