Джонни Депп представил доказательства насилия со стороны Эмбер Хёрд

Актёр Джонни Депп представил на слушании в суде в Фэрфаксе (штат Виргиния, США) доказательства насилия со стороны Эмбер Хёрд. Он попросил приобщить к делу аудиозапись с угрозами экс-супруги и фотографию, где на его лице видна гематома от удара девушки, передаёт TooFab.

Я тебя не била. Жаль, что я не отвесила тебе нормальную пощечину. Я ударила тебя, но не кулаком. Я просто ударила тебя, не знаю, как точно двигалась моя рука. Но ты в порядке, я тебе не навредила, — слышно на записи, предоставленной Деппом.

В подтверждение удара актёр предоставил снимок 2015 года. На нём можно увидеть синяк на скуле Деппа. По его словам, его оставила Хёрд.

Хёрд и Депп судятся по делу о клевете. В апреле актёр направил иск на $50 млн против экс-супруги, ранее косвенно высказавшейся о домашнем насилии с его стороны в своей колонке для Washington Post в 2019 году. В свою очередь Хёрд подала встречный иск на $100 млн.

В августе 2021 года Джонни Депп выиграл суд у бывшей жены. Однако он касался того, что Хёрд обещала направить $7 млн, полученных при разводе с актёром, на благотворительность, но не сделала этого.

В апреле 2022 года стали известны новые подробности трёхмесячного брака звёзд Голливуда, в котором не могут разобраться больше пяти лет. В суде ожидают миллионера Илона Маска и артиста Джеймса Франко для дачи показаний в качестве свидетелей.