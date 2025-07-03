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03 июля 2025 в 06:00

Стало известно, что входит в рацион артистов балета Большого театра

Премьер Большого театра Родькин заявил, что ограничивает сахар и ест много мяса

Денис Родькин в роли Сергея Дягилева в сцене из балета «Дягилев» Денис Родькин в роли Сергея Дягилева в сцене из балета «Дягилев» Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Премьер Большого театра Денис Родькин рассказал в интервью NEWS.ru, что исключил из своего рациона чипсы, бекон и другие жирные продукты. По словам артиста балета, он отдает предпочтение мясу. Родькин объяснил, что при таких физических нагрузках, как на репетициях и во время спектаклей, невозможно быть вегетарианцем.

В детстве я любил чипсы, но сейчас исключил их. Все, что готовится в большом количестве масла, тоже стараюсь избегать. Котлету по-пожарски могу себе позволить — это мясо, вкусное и полезное. А вот чипсы, бекон, жирные продукты — нет. <…> Я люблю качественное мясо: оно необходимо, особенно при наших физических нагрузках. Быть вегетарианцем, когда танцуешь с такой интенсивностью, невозможно, — сказал Родькин.

Танцор балета добавил, что уже не добавляет сахар в чай и кофе. По словам Родькина, у него изменились вкусовые рецепторы и многие продукты, которые казались ему несладкими, теперь сладкие на вкус.

Уже не добавляю ни белый, ни тростниковый сахар в кофе и чай. Мои вкусовые рецепторы изменились: многие вещи, которые раньше казались несладкими, теперь кажутся сладкими. Очень люблю фрукты — это природная глюкоза, она полезна. Есть сложные углеводы, а есть фастфуд. Макароны, например, на самом деле полезны, они снижают холестерин, — добавил Родькин.

Ранее первая солистка Большого театра Анастасия Меськова рассказала, что танцоры балета обычно могут уйти на пенсию примерно в 40 лет. По ее словам, из-за физических нагрузок «тело изнашивается».

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