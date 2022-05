Бывший менеджер актёра Джонни Деппа Джек Уигхэм сообщил в суде, что Депп на фоне обвинений в домашнем насилии лишился контракта в шестом фильме серии «Пираты Карибского моря» на сумму $22,5 млн, передаёт The New York Times. В 2018 году актёра уволили из съёмок франшизы после выхода статьи The Washington Post, где бывшая жена Деппа Эмбер Хёрд предъявила ему обвинение в насилии.