Джонни Депп потерял роль в «Пиратах Карибского моря 6» за $22,5 млн

Джонни Депп / Фото Sarah Silbiger - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Бывший менеджер актёра Джонни Деппа Джек Уигхэм сообщил в суде, что Депп на фоне обвинений в домашнем насилии лишился контракта в шестом фильме серии «Пираты Карибского моря» на сумму $22,5 млн, передаёт The New York Times. В 2018 году актёра уволили из съёмок франшизы после выхода статьи The Washington Post, где бывшая жена Деппа Эмбер Хёрд предъявила ему обвинение в насилии.

После статьи было невозможно достать для него студийный фильм, — сообщил представитель американского актёра.

Хёрд и Депп судятся по делу о клевете. В апреле актёр направил иск на $50 млн против экс-супруги, ранее косвенно высказавшейся о домашнем насилии с его стороны в своей колонке для Washington Post в 2019 году. В свою очередь Хёрд подала встречный иск на $100 млн.

В августе 2021 года Джонни Депп выиграл суд у бывшей жены. Однако он касался того, что Хёрд обещала направить $7 млн, полученных при разводе с актёром, на благотворительность, но не сделала этого.

В апреле 2022 года стали известны новые подробности трёхмесячного брака звёзд Голливуда, в котором не могут разобраться больше пяти лет. В суде ожидают миллионера Илона Маска и актёра Джеймса Франко для дачи показаний в качестве свидетелей.