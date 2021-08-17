Николас Кейдж лишился своего любимого особняка в Лас-Вегасе за $6 млн

Голливудский актёр Николас Кейдж лишился своего любимого особняка из-за неуплаты налогов: артист пытался выкупить дом в Лас-Вегасе стоимостью в $6 млн, но этим летом поместье ушло с молотка. Об этом пишет New York Post.

В прошлом году он дважды посетил дом за 6 миллионов долларов, во второй раз даже привёз будущую жену, Рико Шибату, на которой он женился месяц спустя в Лас-Вегасе, — рассказала риэлтор Сьюзи Перрин.

По её слова, этот дом очень много значил для Николаса, так как у него «связано с ним много воспоминаний и счастливых моментов». Актёр собирался выкупить особняк, потерянный из-за неуплаты налогов в размере $14 млн, но не успел: этим летом дом общей площадью в 1,3 тысячи квадратных метров приобрел неназванный покупатель за $6 млн, в то время как Кейдж в 2008 году заплатил за него $8,5 млн.

Ранее был опубликован трейлер нового боевика с Николасом Кейджем в главной роли: он играет преступника, которому нужно спасти дочку высокопоставленного военного, ситуация осложняется тем, что к штанам героя прикреплены взрывоопасные устройства, а на исполнение операции отведено всего пять дней.