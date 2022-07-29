Sky News: Джонни Депп распродал картины из своей коллекции за $3,65 млн

Фото: Cliff Owen/Global Look Press

Актер Джонни Депп

Популярный голливудский актер Джонни Депп распродал картины из своей первой коллекции, пишет телеканал Sky News. Сразу 780 работ артиста появились в британском интернет-магазине Castle Fine Art и были проданы за $3,65 млн.

Большинство из картин, которые были выставлены в магазине, это портреты. Джонни Депп рисовал тех, кто вдохновил его на творчество. Это актриса Элизабет Тейлор, актер Аль Пачино, певец Боб Дилан и гитарист группы The Rolling Stones Кит Ричардс. Коллекция Джонни Деппа называется Friends & Heroes.

Ранее присяжные заседатели признали бывшую жену Джонни Деппа Эмбер Херд виновной по делу о диффамации. Суд потребовал у актрисы возместить моральный ущерб в размере $15 млн. В свою очередь Джонни Депп также обязуется выплатить компенсацию в размере $2 млн. в связи с клеветой по одному из трёх пунктов.