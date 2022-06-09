Адвокат Деппа допустил, что актер не станет взыскивать деньги c Херд Адвокат Джонни Деппа допустил, что актер не станет взыскивать деньги c Эмбер Херд

Адвокат известного голливудского актера Джонни Деппа заявил, что его клиент, возможно, не будет брать от своей супруги крупную сумму в размере 10,4 миллиона долларов, которую ему присудили в ходе долгой тяжбы. По словам Бена Чу, Депп не заинтересован в получении денег. Он пошел на суд просто для того, чтобы восстановить свою подорванную репутацию, сказал адвокат в передаче Good Morning America на телеканале ABC.

Очевидно, что мы не можем разглашать детали взаимодействия адвоката и клиента, но как господин Депп утверждал на суде — это никогда не было вопросом денег. Это было вопросом восстановления репутации. И у него это получилось, — рассказал Чу.

Адвокат отметил, что судебные тяжбы завершились полной победой актера, Джонни Депп сумел добиться того, чего он хотел. Суд прошел 2 июня. На нем бывшую жену актера Эмбер Херд признали виновной в клевете о домашнем насилии. Теперь ее обязали выплатить Деппу 15 миллионов долларов, в том числе за судебные издержки.

Однако и самого Джонни Деппа тоже признали виновным в клевете на Эмбер Херд. В суде присяжные решили, что и он выдвигал в отношении своей бывшей супруги ложные обвинения. Херд также присудили компенсацию в размере 2 миллионов долларов. Судебный процесс был очень громким, за ним следили представители СМИ по всему миру. Спор актеров продлился семь недель. Адвокат Эмбер Херд позже заявил, что у актрисы просто нет денег на выплату компенсации Джонни Деппу.