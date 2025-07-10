«В Молдове нет безопасности»: адвокат Гуцул о давлении спецслужб на суд

Сегодня районный суд Кишинева удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения главе Гагаузской автономии Евгении Гуцул. Она останется под домашним арестом еще 30 дней. До этого сообщалось о том, что судья Сергей Чобану взял самоотвод по этому делу. О возникшем юридическом казусе и почему решение суда неправомочно, в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказала адвокат Гуцул Наталья Байрам.

Что произошло на заседании суда по делу Гуцул

— Сегодня на заседание прокурор ни с того ни с сего приволок с собой письмо, подписанное директором Службы информации и безопасности (СИБ, молдавская спецслужба. — NEWS.ru). В этом письме сообщается, что некоторые неустановленные лица якобы пытаются повлиять на судебную инстанцию для того, чтобы «вынести решение», которое позволило бы организовать «эвакуацию Гуцул» при участии посольства Российской Федерации в Кишиневе в соответствии с разработанным в Москве планом.

Ознакомившись с документом, я попросила судью, чтобы он не приобщал письмо к делу, так как информация исходит неизвестно от кого и директор СИБ не является участником данного уголовного процесса. То есть его содержание нельзя даже рассматривать. Однако судья решил все-таки приобщить письмо.

И тут он попался в своего рода капкан, который сам себе и расставил. Поскольку там было написано, что на судью пытались оказать давление, то я указала судье, что он обязан обратиться в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела о давлении на суд.

Евгения Гуцул (слева) в районном суде Фото: Родион Прока/РИА Новости

Также я сказала ему о его обязанности попросить предъявить доказательства, подтверждающие информацию, изложенную в письме СИБ, а также допросить директора службы, чтобы он сообщил, на чем он основывается, утверждая о вовлеченности Российской Федерации и посольства РФ.

Суд это мое требование отклонил. В результате я заявила: поскольку в письме СИБ сказано, что на него оказывается давление, цель письма — запугать его, надавить для того, чтобы он принял решение, основывающееся не на законе, а на страхе.

И вот именно тогда судья сказал, что берет самоотвод.

Был ли на самом деле самоотвод судьи

— Вопрос о самоотводе был передан другому судье, который должен был рассмотреть данную декларацию. И у этого другого судьи выяснилось, что письменно заявления о самоотводе не было. И мне было предложено высказаться о доверии суду. Я в свою очередь предложила рассмотреть его декларацию, допускающую, что на суд оказывается давление.

Но тут что-то пошло не так, и второй судья, который должен был рассмотреть декларацию о самоотводе, вообще приостановил процедуру рассмотрения: раз не было письменного ходатайства об отводе, значит, ему нечего и рассматривать.

В итоге дело было возвращено тому самому судье, «взявшему до этого самоотвод», на которого СИБ оказала давление посредством письма.

В итоге получилось, что незаконная судебная инстанция, лишенная независимости и находящаяся под давлением, вынесла решение о продлении превентивной меры в форме домашнего ареста. Получилась абсурдная ситуация.

Случившееся подтверждает, что это дело с начала и до конца сфабриковано, не имеет ни оснований, ни доказательной базы. Если мы на основании какого-то письма позволяем себе держать людей в заключении, то это очень страшно. Это означает, что в Молдове нет безопасности, завтра на основании такой бумажки могут задержать, арестовывать кого угодно.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Каковы дальнейшие перспективы дела

— Я буду обжаловать эти решения, ссылаясь на то, что сегодня Евгению Гуцул лишили права на правосудие и законные инстанции. Это какой-то абсурд, позор, трусливая комбинация. Доказательств нет, и начинают писать письма, вовлекаются какие-то лица, посольства, иностранные государства. Я хочу бороться в справедливом процессе, где оперируют с юридическими аргументами и доказательствами, а мне их не предоставляют.

Судья как бы взял и не взял самоотвод одновременно. Самоотвод не был разрешён, он висит в воздухе, а судья все равно принял уже решение по делу. Силы уже на исходе. Хочется выйти и кричать, выть на Луну от такого беззакония.

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