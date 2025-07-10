Рассматривающий дело Гуцул судья неожиданно взял самоотвод

́Глава Гагаузской автономии Молдовы Евгения Гуцул сообщила журналистам, что судья Сергей Чобану, рассматривавший ходатайство о продлении ей домашнего ареста, взял самоотвод. По ее словам, которые приводит ТАСС, он объяснил свое решение тем, что испытывает давление.

Судья взял самоотвод. Сказал, что испытывает давление, — заявила Гуцул.

Срок домашнего ареста Гуцул истекает 14 июля. Выступая в суде с последним словом, она заявила, что никогда не нарушала закон, и попросила ее оправдать. Приговор по делу о незаконном финансировании будет ей вынесен 5 августа.

До этого глава автономии заявила, что ее судят только из-за ее поста. По словам Гуцул, активистку оппозиционного блока «Победа» Светлану Попан и вовсе осудили «за компанию».

Позже Гуцул заявила, что ей предлагали отказаться от должности в обмен на прекращение уголовного преследования по делу о незаконном финансировании. Политик подчеркнула, что отказалась от сделки. По ее словам, власти Молдавии используют судебный процесс, чтобы запугать представителей оппозиции.