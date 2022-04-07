Новые «Фантастические твари» получили «гнилой» рейтинг. Что не так с кино

В мировой прокат выходит фильм «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» — третья часть приквела знаменитой франшизы о Гарри Поттере. До официального релиза картину посмотрели кинокритики, и она не вызвала у них восторга. Крупнейший агрегатор профессиональных рецензий Rotten Tomatoes зафиксировал рейтинг в 61%. Другими словами, киносообщество признало картину «гнилой». Подробности — в материале NEWS.ru.

О чём фильм «Фантастические твари: Тайны Дамблдора»

Новый фильм о мире волшебников, написанный в соавторстве Джоан К. Роулинг и давним сценаристом «Гарри Поттера» Стивом Кловсом, стал третьим из пяти фильмов франшизы Warner Bros.

В центре внимания — магозоолог Ньют Саламандер (Эдди Редмэйн), будущий директор Хогвартса Альбус Дамблдор (Джуд Лоу) и тёмный волшебник Грин-де-Вальд. Его сыграл датский актёр Мадс Миккельсен, заменивший Джонни Деппа после судебных тяжб в связи с обвинениями в применении насилия к его бывшей жене Эмбер Хёрд. «Тайны Дамблдора» не выйдут в российский прокат. Но, скорее всего, позже появятся на онлайн-ресурсах.

Действие картины разворачивается в 1920–1940-е, когда волшебный мир, как и реальный, находится накануне Второй мировой войны. Геллерт Грин-де-Вальд собирает команду тёмных волшебников с целью захватить магический мир и подчинить маглов, то есть обычных людей. На его стороне — запомнившиеся по предыдущим частям сирота-обскур Криденс Бэрбоун (Эзра Миллер) и обворожительная волшебница Куинни Голдштейн (Элисон Судол). На противоположной — группа добрых волшебников во главе с Альбусом Дамблдором и Ньютом Саламандером.

Что не понравилось критикам в «Тайнах Дамблдора»

Лови Гарки из The Hollywood Reporter отметила «невыносимый хронометраж фильма» и добавила, что «даже более продуманный сюжет не может спасти двухчасовой фильм от ощущения, что зрителей испытывают на выносливость». Кейт Эрблэнд из издания Indie Wire предложила «наложить заклинание на эту серию. Ей срочно нужна вся помощь!». Она же заявила, что фильм повторяет ошибки второй части: суть повествования теряется из-за большого количества персонажей, сюжетных линий и того, что сценаристы не определились, детский это фильм или всё же взрослый. По мнению автора, в третьем фильме этот диссонанс только усиливается. Даже постоянный сценарист всех фильмов о Гарри Поттере Стивен Кловз не смог спасти ситуацию.

Это самый слабый, самый бессвязный на данный момент фильм из всей франшизы, несмотря на насыщенные и захватывающие моменты, — пишет Каролин Макгин из TimeOut.

«Фантастические твари: Тайны Дамблдора» kinopoisk.ru

Мнение критика поддерживает и издание Variety, заключив, что «Роулинг и Кловз снова придумывают сюжет, который значительно сложнее, чем должен быть».

В некоторых рецензиях упоминаются частые скандалы вокруг выпуска фильма. Сначала — трансфобные высказывания Джоан Роулинг, выходки Эзры Миллера (накануне премьеры его задержали на Гавайях за хулиганство и домогательства) и отсутствие Джонни Деппа (причём, как отмечают критики, про смену актёра в титрах не было никаких предупреждений).

Трудно очаровываться волшебным миром, когда его производство погрязло в противоречиях, а его создательница часто придерживается опасно близоруких взглядов, — пишет критик The Hollywood Reporter.

Профессионалы признали превосходство Миккельсена над Деппом и отметили графику

Однако критики нашли причины и для похвалы. Они, например, высоко оценили актёрскую работу Миккельсена. Автор The Guardian утверждает , что Мадс в этой роли убедительнее Деппа. По его словам, Миккельсен сработал более тонко и представил волшебника «в менее карикатурном ключе». Эдди Редмэйн в роли Ньюта также получил комплименты. Как отмечает Deadline, он «вызывает постоянный восторг, его застенчивость и неуверенность откликаются у зрителей так, как никакие другие черты супергероев».

Примечательна оказалась и графическая составляющая. По оценке The Guardian, это «ещё одно очень милое и симпатичное фэнтези-приключение с отличным дизайном и визуальными эффектами, особенно в изображении Нью-Йорка».

«Фантастические твари: Тайны Дамблдора» kinopoisk.ru

Батальные сцены — замедленные и снятые с разных ракурсов — добавляют напряжённости, показывают техническое мастерство франшизы. Волшебные существа тщательно созданы, и мир в портфеле Ньюта остаётся ослепительным, — резюмирует The Hollywood Reporter.

IndieWire тоже хвалит графические эффекты, особенно в сценах сражений, которые «добавляют искру действию». Но хватит ли этих доводов для зрительского одобрения — покажет время.