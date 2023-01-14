Актеру из «Фантастических тварей» дали год исправительных работ из-за кражи Актера Эзру Миллера приговорили к году исправительных работ после кражи алкоголя

Фото: Gary Mitchell/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Эзра Миллер

Американского актера и музыканта Эзру Миллера приговорили к одному году лишения свободы условно после кражи алкоголя у своего соседа, сообщает Deadline. Кроме этого, суд приговорил его к 80-90 дням условного заключения. Также актер должен будет оплатить штраф в размере $500. Миллер признал свою вину.

Здесь суд вынесет приговор… Мы приняли ваше признание вины. Мы наложим здесь штраф в размере $500 и приговор на 80-90 дней с отсрочкой исполнения с испытательным сроком. Срок испытательного срока составит один год, — огласил приговор судья Верховного суда Керри А. Макдональд-Кейди.

По данным следствия, 1 мая 2022 года Миллер проник в кладовую к соседу и украл бутылку джина, водки и рома. Заявление в полицию на него написал сам сосед. Изначально актеру было предъявлено обвинение в краже со взломом, мелком воровстве и незаконном проникновении.

Эзра Миллер известен по роли Флэша в последних фильмах вселенной DC. Кроме этого, он снялся в нескольких фильмах из серии «Фантастические твари» — там актер сыграл Криденса Бэрбоуна.

В мае 2021 года шотландского актера Кевина Гатри, сыгравшего мистера Абернати в серии фэнтезийных картин «Фантастические твари», приговорили к трем годам лишения свободы за преступление сексуального характера. По данным СМИ, жертвой артиста в 2017-м стала 29-летняя знакомая. Она планировала встретиться с Гатри и его другом — актером Скоттом Ридом.

Но девушке стало плохо по пути. Мужчины увезли ее домой к Риду и положили в постель. В помещении Гатри воспользовался беспомощным положением потерпевшей и совершил насильственные действия, пока Рид звонил в медицинскую службу. Актер отрицал свою вину, но на нижнем белье пострадавшей нашли его ДНК.