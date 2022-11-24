Джонни Депп снова снимется в «Пиратах Карибского моря» The Sun: Джонни Депп снимется в новом фильме из серии «Пираты Карибского моря»

Фото: Социальные сети

Американский актер Джонни Депп снимется в шестом по счету фильме из серии «Пираты Карибского моря». Это произойдет через пять лет посл евыхода предыдущей серии приключений капитана Джека Воробья. По данным британского издания The Sun, имя Деппа фигурирует в списке актеров и технического персонала, вызываемых для участия в съемках картины.

По данным издания, новая лента получила предварительное название День в море«, пробные съемки начнутся в феврале в Великобритании. В настоящее время проект находится на начальной стадии и пока неизвестно, кто выступит в качестве режиссера фильма. При этом исполительным продюсером картины называют Брюса Хендрикса, который работал над первыми тремя частями франшизы.

The Sun пишет, что пять фильмов из серии «Пираты Карибского моря», первый из которых вышел в 2003 году, принесли в мировом прокате более $4,1 млрд. Депп заработал на съемках более $240 млн. Будущее актера в качестве участника франшизы оказалось под сомнением после того, как его бывшая супруга Эмберд Херд обвинила актера в домашнем насилии. Летом этого года утверждения Херд суд штата Вирджиния признал клеветой.