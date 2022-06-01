Джонни Депп признан невиновным по делу о клевете

Фото: Cliff Owen/CNP/Global Look Press

Джонни Депп

Присяжные заседатели признали бывшую супругу Джонни Деппа Эмбер Херд виновной по делу о диффамации. Суд потребовал у актрисы возместить моральный ущерб в размере $15 млн. В свою очередь Джонни Депп также обязуется выплатить компенсацию в размере $2 млн. в связи с клеветой по одному из трёх пунктов.

Финальный вердикт был вынесен 1 июня в 22:30 по московскому времени. За ходом судебного заседания одновременно наблюдали более трех миллионов пользователей видеосервиса YouTube.

Напомним, в 2018 году Эмбер Херд опубликовала скандальную колонку в The Washington Post, обвинив своего бывшего мужа Джонни Деппа в домашнем насилии. В ответ на это актёр подал на неё в суд за клевету. В качестве морального ущерба он потребовал $50 млн. Эмбер Херд свою вину не признала и подала встречный иск на экс-супруга. Она рассчитывала получить вдвое больше — $100 млн. В качестве доказательства своей невиновности актриса продемонстрировала следы побоев на своём теле, которые, по её словам, и нанёс Джонни Депп. Тот заявил, что не причастен к случившемуся.

Судебный процесс по делу о диффамации между бывшими супругами Джонни Деппом и Эмбер Херд начался в апреле этого года. За это время присяжные заседатели прослушали более 100 часов показаний, а судебные разбирательства транслировались в режиме реального времени по телевидению и на YouTube.