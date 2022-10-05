NYT: Анджелина Джоли подала иск о домашнем насилии против Брэда Питта

Фото: Bonnie Cash - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Анджелина Джоли

Американская актриса Анджелина Джоли подала встречный иск о домашнем насилии против бывшего мужа актера Брэда Питта в рамках разбирательства о продаже их когда-то общей французской винодельни, сообщает газета The New York Times со ссылкой на документ. По данным издания, адвокаты актрисы заявили, что переговоры о продаже сорвались, поскольку Питт требует от бывшей супруги подписать «соглашение о неразглашении, которое запрещало бы ей говорить вне суда о физическом и эмоциональном насилии Питта над ней и их детьми».

В документе описываются события сентября 2016 года, когда семья отправилась из Франции в Калифорнию на частном самолете вместе с шестью детьми. В заявлении говорится, что Питт «задушил одного из детей и ударил другого по лицу», а также «схватил Джоли за голову и потряс ее». В какой-то момент «он облил Джоли пивом, а в другой раз «он облил детей пивом и красным вином».

Федеральные власти, в ведении которых находятся полеты, расследовали инцидент, но отказались возбуждать уголовное дело. Через несколько дней после перелета мисс Джоли подала на развод, — говорится в сообщении.

Ранее Питт подал в суд на Джоли, обвинив ее в тайной продаже совместного винодельческого хозяйства российскому предпринимателю. В сентябре Питт заявил, что даст разрешение на продажу ее доли в винном бизнесе, если он лично одобрит кандидатуру покупателя. Однако уже через месяц актер, по его собственному признанию, был шокирован информацией о том, что половина его винодельческой компании оказалась куплена филиалом производителя спиртных напитков Stoli Group, которую контролирует российский предприниматель Юрий Шефлер. По его словам, Джоли не получала разрешения на сделку и умышленно скрывала детали.

Ранее Джоли заявила, что опасалась за безопасность своих детей во время брака с Питтом. В интервью The Guardian она призналась, что ей дался нелегко развод с супругом, но ей все же пришлось принять это решение.