У проигравшей в суде актрисы Эмбер Хёрд нет денег, чтобы выплатить моральную компенсацию за клевету и судебные издержки своему бывшему мужу Джонни Деппу, заявила ее адвокат Элейн Бредехоф в эфире телеканала NBC Today. Согласно решению суда, Хёрд должна заплатить экс-супругу $10,35 млн и пять миллионов на судебные издержки.
Юрист заявила, что актриса «абсолютно не в состоянии» выплатить эту сумму. Она также выразила мнение, что ее клиентка проиграла, потому что сторона защиты Деппа демонизировала Хёрд и скрыла весомую часть доказательств виновности звезды «Пиратов Карибского моря». Бредехоф подчеркнула, что чувствует на себе бремя, так как это дело — «неудача для всех женщин в зале суда и за его пределами».
1 июня присяжные заседатели признали Хёрд виновной по делу о диффамации. Деппа хоть и признали невиновным, но также обязали выплатить компенсацию в размере $2 млн в связи с клеветой по одному из трех пунктов.
Позже актриса заявила, что разочарована решением присяжных из-за того, какое значение вердикт суда будет иметь для других женщин. Она считает приговор «откатом от идеи», что насилие против женщины должно восприниматься серьезно.