Дарья Харитонова

У Эмбер Хёрд нет денег, чтобы заплатить Деппу $10,4 млн Адвокат Эмбер Хёрд заявила, что у актрисы нет денег для компенсации в $10,4 млн Джонни Деппу

2 июня 2022 в 21:25

Фото: Evelyn Hockstein/AP/TASS

Коллегия присяжных в суде штата Вирджиния признала актрису Эмбер Херд виновной в клевете на бывшего супруга Джонни Деппа