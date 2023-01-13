Дочь Элвиса Пресли впала в кому после остановки сердца Лиза-Мария Пресли находится в коме после остановки сердца

Фото: Global Look Press

Певица Лиза-Мария Пресли, единственная дочь Элвиса Пресли, находится в искусственной коме и подключена к аппарату жизнеобеспечения после остановки сердца. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники. Ранее сообщалось о госпитализации 54-летней женщины.

Лиза-Мари Пресли сейчас в отделении интенсивной терапии на аппарате жизнеобеспечения с временным кардиостимулятором после остановки сердца. Лиза-Мари находится в искусственной коме и в критическом состоянии, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о госпитализации Пресли. Сообщалось, что медики были вынуждены ввести женщине адреналин и сделать непрямой массаж сердца для восстановления пульса.

По имеющимся данным, остановка сердца произошла у певицы утром 12 января. Домработница нашла Пресли в ее спальне без сознания. Бывший муж Лизы-Марии музыкант Дэнни Кио провел искусственное дыхание до приезда скорой помощи. Источники TMZ сообщают, что певица все утро жаловалась на боли в животе, которые становились все более интенсивными.

Лиза-Мария родилась в 1968 году, она единственная дочь короля рок-н-ролла Элвиса Пресли. Известна в качестве исполнительницы собственных песен. Также она является вдовой певца Майкла Джексона и бывшей женой актера Николаса Кейджа.

В июне 2020 года с собой покончил сын Пресли Бенджамин Кио. Ему было 27 лет. У женщины остались старшая дочь Райли и девчки-близнецы Харпер и Финли.