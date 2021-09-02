Стало известно, кто из «Пиратов Карибского моря» вернётся во франшизу

Продюсеры Disney приняли решение убить капитана Джека Воробья в следующем фильме франшизы «Пираты Карибского моря». Об этом сообщает портал We Got This Covered.

Отмечается, что в следующей картине серии будет объявлено о смерти Джека Воробья. Однако некоторые герои сочтут гибель инсценировкой, на которую пират пошёл после объявления награды за свою голову. Тем самым авторы франшизы оставляют возможность вернуть в проект Деппа или его персонажа в исполнении другого актёра.

Между тем не исключено, что в новом фильме появится другой ветеран франшизы — Уилл Тёрнер в исполнении Орландо Блума, который свяжет между собой все части истории. Он уже сыграл небольшую роль в предыдущем фильме серии «Мертвецы не рассказывают сказки», в котором сын Уилла Генри охотится за трезубцем Посейдона и мечтает снять с отца проклятие «Летучего Голландца». В сцене после титров Тёрнеру снится прежний хозяин «Голландца» Дейви Джонс: линию их возможного противостояния авторы могут развить в новом фильме.

Звезда «Пиратов Карибского моря» ранее проиграл серьёзное дело о клевете против британской газеты The Sun. В 2017 году он развёлся с актрисой Эмбер Хёрд, которая впоследствии обвинила экс-супруга в насилии, после чего Депп подал иск о клевете на $50 млн. Дело он проиграл.