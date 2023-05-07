США предложили поставить ВСУ российский С-400: новости СВО на вечер 7 мая Последние новости об СВО на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С-400

7 мая Минобороны РФ опубликовало очередную сводку о ходе специальной военной операции на Украине. За прошедшие сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях были уничтожены порядка 595 украинских военнослужащих и наемников. Ударами российских войск были поражены три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США, две гаубицы Д-30, две гаубицы Д-20, гаубица «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Акация», восемь боевых бронированных машин и 18 автомобилей.

В ночь на 7 мая над акваторией Черного моря российские системы ПВО обнаружили и уничтожили 22 ударных украинских беспилотника. Они были поражены огнем зенитных ракетных комплексов и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Еще 10 БПЛА были сбиты в районе Таволжанки Харьковской области, Донецка и Гришино в ДНР, Кременной и Сватово в ЛНР, а также близ населенных пунктов Работино и Ильченково Запорожской области. Также за сутки средства противовоздушной обороны перехватили пять снарядов HIMARS, ракету украинского оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром-2» и ракету «Точка-У»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Многоцелевой ракетный комплекс «Корнет-ЭМ»

На Донецком направлении штурмовые отряды продолжили наступательные действия и овладели еще двумя кварталами в северо-западной и западной частях Артемовска. В этом районе авиация совершила четыре самолетовылета, артиллерия выполнила 64 огневые задачи. Поддержку штурмовикам оказывали подразделения ВДВ, сковывавшие противника на флангах.

Пресс-служба компании «Конкорд» распространила заявление связанного с ЧВК «Вагнер» предпринимателя Евгения Пригожина о том, что Минобороны пообещало передать «музыкантам» необходимые боеприпасы, вооружение и разрешило действовать в Артемовске так, как командиры посчитают нужным. По словам бизнесмена, координировать взаимодействие ЧВК с Минобороны РФ будет генерал-полковник Сергей Суровикин.

Герой России генерал-майор Сергей Липовой высказал мнение, что после заявления Пригожина о решении проблемы «снарядного голода» Артемовское направление только усилится. Липовой назвал это примером успешного решения вопросов выполнения боевых задач. Генерал подчеркнул, что сейчас самое главное — максимальная нейтрализация контрнаступления ВСУ.

В ФСБ сообщили, что сотрудники спецслужбы совместно с МВД пресекли попытку диверсии ВСУ на аэродроме в Ивановской области. Силовики задержали членов украинской ДРГ в момент передачи самодельных взрывных устройств для атаки на военные самолеты А-50. Для доставки СВУ из села Блистова Черниговской области диверсанты должны были использовать легкомоторный самолет «Аэропракт» А-32. По данным ФСБ, пилота и членов ДРГ, завербованных украинской разведкой, задержали после посадки самолета в Тульской области.

Боец спецназа Южной группировки войск с позывным Дачник рассказал, что минометчики ВСУ под Авдеевкой попали под огонь своей и российской авиации. По словам военнослужащего, экипаж украинского вертолета выпустил полный боекомплект по своим позициям, до которых не долетел четыре километра. Спустя примерно 1,5 часа по той же цели ударили российские летчики.

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press Бойцы ВСУ

Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Савчук заявил, что российский дрон-камикадзе «Ланцет» ликвидировал американский зенитный ракетный комплекс Avenger на базе автомобиля Hammer вблизи села Водяное недалеко от Авдеевки. Ранее США поставили Киеву этот ЗРК для борьбы с беспилотниками.

Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что на Каховской ГЭС начали регулируемый сброс воды. Чиновник пояснил, что это нужно сделать для снижения уровня воды в Каховском водохранилище, ранее поднявшегося до критической отметки. Леонтьев рассказал, что сейчас уровень воды падает.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в ночь на 7 мая ВСУ обстреляли село Сподарюшино Грайворонского округа. По словам главы региона, в результате атаки было разрушено одно частное домовладение, никто не пострадал.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что вероятность контрнаступления ВСУ в ближайшие дни сохраняется. Рогов отметил, что к активизации боевых действий готовы по обе стороны конфликта.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер предположил, что контрнаступление постоянно переносится из-за разногласий между властями Украины и командованием ВСУ. По его словам, военные не верят в успех операции и осознают большие риски. Чиновники считают, что наступление нужно осуществить хотя бы для картинки.

В аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко сообщили, что с начала мая участникам СВО начали бесплатно доставлять посылки весом до 10 килограммов. Он отметил, что в преддверии Дня Победы особенно важно, чтобы военнослужащие ощутили внимание и заботу со стороны друзей и близких.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу рассказал, что США предлагали Анкаре передать им зенитные ракетные системы С-400 или отправить их на Украину. Но турецкие власти ответили категорическим отказом, поскольку сочли такое предложение подрывающим независимость государства, пояснил министр.