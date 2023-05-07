ФСБ сорвала атаку дронов ВСУ на военный аэродром ФСБ пресекла диверсию ВСУ с применением дронов на аэродроме Северный в Ивановской области

Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости

Сотрудники ФСБ и МВД пресекли попытку диверсии ВСУ в Ивановской области, передает РИА Новости. В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили, что украинская разведка планировала атаку на аэродром с применением дронов, начиненных взрывчаткой.

Федеральной службой безопасности совместно с Министерством внутренних дел Российской Федерации пресечена попытка совершения диверсионно-террористического акта, планировавшегося управлением разведки Министерства обороны Украины на военном аэродроме Северный в Ивановской области с применением дронов, начиненных взрывчаткой, — говорится в сообщении ЦОС.

Российские силовики задержали членов украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), передававших самодельные взрывные устройства для атаки на военные самолеты РФ. Диверсанты планировали доставить СВУ на легкомоторном самолете «Аэропракт» А-32 из села Блистова Черниговской области. По данным ФСБ, целью атаки были самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Пилота, а также членов ДРГ, завербованных Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины, задержали после посадки самолета в Тульской области в момент передачи средств поражения. Силовики разыскивают всех членов диверсионно-разведывательной группы, осуществляются мероприятия по документированию их противоправной деятельности.

5 мая ФСБ сообщила о предотвращении теракта агентов ГУР Минобороны Украины, планировавших убийство одного из руководителей Запорожской области. Силовики изъяли у диверсантов взрывное устройство, автоматы с боеприпасами и взрывчатые вещества.