ФСБ помешала украинским разведчикам убить руководителя Запорожской АЭС ФСБ предотвратила теракт разведки Украины против одного из управляющих Запорожской АЭС

Фото: ЦОС ФСБ РФ

ФСБ предотвратила теракт агентов Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) в отношении одного из руководителей Запорожской АЭС, передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) российской службы безопасности. В ЦОС пояснили, что деятельность украинских агентов координировали сотрудники ГУР МО Украины и напрямую, а также через посредницу из Финляндии.

ФСБ РФ на территории Запорожской области пресечена деятельность диверсионно-террористической группы, состоящей из агентуры украинских спецслужб. В результате проведенных мероприятий на этапе подготовки пресечен террористический акт в отношении одного из руководителей Запорожской АЭС, — говорится в сообщении.

Сотрудники силовых структур изъяли взрывное устройство, автоматы и боеприпасы к них, а также прочие взрывчатые вещества. Были арестованы двое участников диверсионно-террористической группы. Им грозит тюремный срок по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), добавили в ЦОС.

Ранее ФСБ заявила о раскрытии сети агентов Главного разведуправления Украины, которые готовились провести серию терактов в Крыму. По данным ведомственного ЦОС, покушения готовились на главу полуострова Сергея Аксенова, председателя местного парламента Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко. Также, по утверждению ФСБ, диверсанты планировали устроить теракты на объектах транспортной инфраструктуры Крыма.