Российский дрон-камикадзе «Ланцет» ликвидировал в зоне спецоперации американский ЗРК «Avenger», который Вашингтон передал Киеву для защиты от атак беспилотников, сообщил глава пресс-центра группировки войск «Восток». ЗРК американского производства были размещены вблизи села Водяное, уточнил он.
О том, что Украина начала использовать ЗРК Avenger сообщил в апреле командующий объединенными силами Украины Сергей Наев.
Барражирующим боеприпасом «Ланцет» в районе населенного пункта Водяное уничтожен ЗРК Avenger на базе автомобиля Hummer, — сказал начальник пресс-центра.