Дрон «Ланцет» поджарил американский ЗРК «Avenger» в зоне СВО Российский дрон «Ланцет» ликвидировал американский ЗРК Avenger в зоне СВО

Российский дрон-камикадзе «Ланцет» ликвидировал в зоне спецоперации американский ЗРК «Avenger», который Вашингтон передал Киеву для защиты от атак беспилотников, сообщил глава пресс-центра группировки войск «Восток». ЗРК американского производства были размещены вблизи села Водяное, уточнил он.

О том, что Украина начала использовать ЗРК Avenger сообщил в апреле командующий объединенными силами Украины Сергей Наев.