Стало известно, чем российские военные уничтожают остатки украинской ПВО РИА Новости: ВС РФ уничтожают остатки украинской ПВО групповыми ударами дронов «Ланцет»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы России для уничтожения остатков украинских систем ПВО большой дальности применяют сосредоточенные групповые удары дронов-камикадзе «Ланцет», сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник. По его данным, в одном таком ударе может применяться до десяти беспилотников.

Российские военные для уничтожения остатков зенитных ракетных систем Украины большой дальности, таких, например, как С-300ПС и С-300В, применяют тактику сосредоточенных групповых ударов, когда в одном налете могут использоваться до десятка барражирующих боеприпасов «Ланцет», — пояснил собеседник агентства.

По его мнению, такая тактика дает возможность максимально эффективно уничтожать комплексы семейства С-300, которые состоят из большого числа машин.

«Ланцет» разработали в компании ZALA AERO, они могут поражать цели на дальности в несколько десятков километров.

Ранее полковник в отставке Юрий Кнутов сообщил, что разработанные в России реактивные FPV-дроны-камикадзе отличаются высокой точностью попадания. Он пояснил, что благодаря виртуальным очкам у оператора создается ощущение нахождения внутри кабины. По словам Кнутова, при массированных применениях такого вида БПЛА удастся изменить характер боевых действий.