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06 июля 2025 в 14:31

Более 70% жителей Великобритании назвали правительство Стармера хаотичным

Кир Стармер Кир Стармер Фото: Ray Tang/Keystone Press Agency/Global Look Press

72% британцев считают правление лейбористского правительства Кира Стармера таким же хаотичным, как и предыдущее консервативное, свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией More in Common по запросу газеты The Sunday Times. Кроме того, 37% респондентов убеждены, что нынешний кабинет министров работает еще менее слаженно, чем его предшественники.

Исследование, охватившее 10 тысяч человек, обозначило неприятные перспективы для правящей партии. Если бы выборы состоялись сейчас, правопопулистская партия Reform UK во главе с Найджелом Фараджем получила бы 290 мест в Палате общин против нынешних пяти. Лейбористы Стармера довольствовались бы лишь 126 мандатами, консерваторы — 80, а либеральные демократы — всего восемью, следует из данных опроса.

Ранее источники Sky News заявили, что Стармер может уйти в отставку в ближайшие месяцы. Она станет реальностью, если лейбористы потерпят неудачу на предстоящих региональных выборах, отмечали журналисты.

Между тем политик заявил, что Лондон не станет направлять своих солдат на Украину после урегулирования кризиса, не получив гарантии поддержки США. По его словам, нет предпосылок к тому, что два государства не смогут действовать сообща.

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