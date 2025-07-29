Братислава потребовала объяснений от Лондона после скандала с пропагандой

Братислава потребовала объяснений от Лондона после скандала с пропагандой МИД Словакии вызвал британского посла из-за вмешательства в выборы

Посол Великобритании в Словакии вызван в МИД республики для дачи объяснений по поводу сообщений о возможном вмешательстве Лондона в парламентские выборы 2023 года, сообщил глава дипведомства Юрай Бланар. По его словам, Словакия считает недопустимым вмешательство во внутренние дела страны, передает TASR.

При этом Бланар подчеркнул, что Братислава не стремится к ухудшению отношений с Великобританией. Однако ожидает «объяснения всех деталей этого дела».

Ранее словацкие СМИ сообщили, что британское правительство тайно финансировало блогеров в нескольких европейских странах, включая Словакию. Инфлюенсеры должны были через YouTube продвигать либеральное движение «Прогрессивная Словакия» и критиковать партию «Направление — социальная демократия». Тем не менее именно эта политическая сила, возглавляемая нынешним премьер-министром Робертом Фицо, одержала победу на выборах.

Ранее директор Национальной разведки США Тулси Габбард обнародовала данные, которые указывают на фальсификацию обвинений в адрес России по вмешательству в выборы 2016 года администрацией бывшего президента Соединенных Штатов Барака Обамы. По ее словам, после победы текущего главы Белого дома Дональда Трампа команда демократа умышленно искажала разведданные.