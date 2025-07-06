Утечка аммиака с танкера произошла в порту российского региона

Утечка аммиака с танкера произошла в порту российского региона Минтранс сообщил об утечке аммиака с танкера в порту Ленобласти

В порту Усть-Луга Ленинградской области зафиксирована утечка жидкого аммиака с танкера «ЭКО ВИЗАРД» во время разгрузки, сообщила пресс-служба Минтранса РФ. По данным ведомства, утечка «незначительная».

6 июля в морском порту Усть-Луга (Ленинградская область) в результате инцидента во время погрузочно-разгрузочных работ на танкере «ЭКО ВИЗАРД» произошла незначительная утечка жидкого аммиака, — сказано в сообщении.

Минтранс уточнил, что сотрудники филиала «Морспасслужбы» переведены в режим полной готовности к проведению аварийно-спасательных мероприятий. В ближайшее время специалисты проведут водолазное обследование судна.

Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, эвакуирован и размещен в порту. Никто не пострадал. Погрузочные работы были немедленно приостановлены.

Ранее нефтяной танкер Vilamoura, загружавший казахстанскую нефть в российских портах в апреле и мае текущего года, взорвался у побережья Ливии. Взрыв привел к затоплению машинного отсека судна. Журналисты отметили, что за последние месяцы несколько танкеров, заходивших в порты России, пострадали от подобных взрывов.