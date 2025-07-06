Трагедия под Мурманском привлекла внимание следователей СК возбудил уголовное дело после гибели двух человек на трейле под Мурманском

Следственный комитет России начал уголовное производство в связи с гибелью двух участников горного забега в Мурманской области, сообщает региональное следственное управление СК РФ. Среди погибших оказалась 61-летняя жительница Санкт-Петербурга и 47-летний москвич.

Следственными органами СУ СК России по Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, что повлекло смерть двух участников соревнований, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ, — заявили в СК.

Ранее в пресс-службе МЧС России по Мурманской области заявили, что один участник марафона получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Также подтверждена гибель двух спортсменов. Все остальные атлеты обнаружены и выведены из опасной зоны, поисковые мероприятия завершены.

Основной версией гибели двух марафонцев считается сильное переохлаждение. Участникам забега пришлось преодолевать особо трудные участки маршрута, включая обледенелые камни и заснеженные ущелья. Как рассказал один из спортсменов, на перевале Рамзая сложились экстремальные погодные условия: мокрый снегопад, шквалистый ветер скоростью более 20 м/с и температура воздуха, приближающаяся к нулевой отметке.