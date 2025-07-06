В России объяснили, как Маск собирается поставить крест на будущем Трампа Политолог Первушин: партия Маска лишит республиканцев победы на грядущих выборах

Создание миллиардером Илоном Маском новой политической партии лишит республиканцев во главе с президентом Дональдом Трампом шансов на победу в Конгрессе США и выборах главы государства, заявил ТАСС преподаватель РЭУ им. Плеханова Борис Первушин. По его мнению, инициатива главы компании SpaceX может перераспределить голоса и сыграть на руку демократам.

Заявление Илона Маска о создании третьей партии в США ставит крест на перспективах республиканцев на выборах в конгресс 2026 года и на президентских выборах 2028-го, даже несмотря на отсутствие ярких фигур у демократов, — отметил политолог.

По словам Первушина, электорат республиканцев слишком разрозненный, и прежние победы стали возможны только на фоне слабости оппонентов. Даже имея большинство в конгрессе, партия испытывала сложности с продвижением инициатив, объяснил он.

Ранее умеренно-консервативные избиратели, не готовые голосовать за демократов, шли на компромисс и поддерживали Трампа. Теперь же, с появлением партии Маска, у них появляется альтернатива, — добавил Первушин.

Ранее Маск предложил создать в США партию «Америка», которая будет заботиться о людях. Миллиардер заявил, что политсила должна изменить двухпартийную систему в стране. Он добавил, что намерен «подорвать» этот устоявшийся институт, сравнив предстоящую борьбу с тактикой древнегреческого полководца Эпаминода, который развеял миф о непобедимости спартанцев в битве при Левктрах.