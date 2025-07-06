Маск заявил о намерении устроить «подрыв» Илон Маск заявил, что хочет уничтожить двухпартийную систему в США

Новая политическая партия «Америка» должна изменить двухпартийную систему в США, заявил предприниматель Илон Маск в соцсети X. Он заявил, что намерен «подорвать» этот устоявшийся институт, сравнив предстоящую борьбу с тактикой древнегреческого полководца Эпаминода, который развеял миф о непобедимости спартанцев в битве при Левктрах.

Маск детализировал план действий, предложив сосредоточиться на ограниченном числе избирательных округов — двух-трех местах в сенате и восьми — десяти в палате представителей, вместо традиционной общенациональной кампании. Как отмечает предприниматель, такой подход позволит его партии получить решающее влияние при голосовании по спорным законодательным инициативам.

Ранее Маск объявил о создании в Соединенных Штатах новой политической партии под названием «Америка». Инициатива получила одобрение после проведенного среди его подписчиков онлайн-голосования, в котором приняли участие более 1,2 млн пользователей. Результаты показали значительную поддержку — 65,4% проголосовавших высказались за учреждение партии.

До этого Маск говорил, что кардинально пересмотрел позицию в отношении экс-президента США Дональда Трампа. Бизнесмен аргументировал свою новую позицию тем, что, по его оценкам, политический курс республиканца ведет американскую экономику к кризису. Главным фактором риска он обозначил быстро увеличивающийся дефицит государственного бюджета страны.