Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 июля 2025 в 14:18

Автобус с украинскими детьми перевернулся в Венгрии

Фото: police.hu

В Венгрии этим утром, 6 июля, перевернулся автобус, перевозивший украинских детей, сообщает посольство Украины в Будапеште на странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). В аварии пострадали 19 человек, 17 из которых — несовершеннолетние.

Из 77 человек, находившихся в автобусе, — 19 пострадавших, из них четыре человека с тяжелыми травмами, погибших нет. Пострадавшие доставлены в больницы городов Сольнок, Кечкемет и Шептеш. Остальные пассажиры в настоящее время находятся в Доме культуры города Кунсентиштван, — говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что ДТП произошло между Кунсентмартоном и Тисафельдваром. Автобус по неизвестной причине съехал с дороги и завалился набок.

Ранее сообщалось, что на федеральной трассе М-4 «Дон» в Липецкой области произошло крупное ДТП с масштабным возгоранием. Мощный удар стал причиной моментального возгорания. Пламя охватило все семь автомобилей, участвовавших в столкновении, создав угрожающую картину на трассе. По предварительным данным, травмы получил один человек.

Европа
Венгрия
ДТП
автобусы
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач раскрыла, чем на самом деле опасен отказ от прививок
В Госдуме предложили расширить льготу для детей из малоимущих семей
Обзор самых стильных глэмпингов в России с удобствами и красивыми видами
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 7 июля, дождь против пыльцы
Раскрыт размер убытков, которые понесли перевозчики из-за авиаколлапса
В Пулково ввели временные ограничения на вход в терминал
В Орловской области отразили атаку дронов ВСУ
Пугачева перестала скрывать проблемы со здоровьем: что известно, чем болеет
Аэропорт Саратова временно прекратил работу
Раскрыто, когда Трамп может объявить о перемирии в Газе
Стало известно о продолжающемся окружении Красноармейска
Известный немецкий курорт угодил в скандал, связанный с Гитлером
Пушилин рассказал о текущем положении ВС России в Часовом Яре
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 7 июля 2025 года
В России заработал сервис для поиска учителей
Скандальная история о драке Смолова в «Кофемании» могла быть провокацией
Греческий сухогруз подвергся нападению у берегов Йемена
Аэропорт Пулково временно возобновил работу
Над Тверской областью сбили беспилотник ВСУ
Лавров раскрыл позицию России в отношении ударов США и Израиля по Ирану
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины
Общество

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России
Общество

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.