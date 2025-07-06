Автобус с украинскими детьми перевернулся в Венгрии

В Венгрии этим утром, 6 июля, перевернулся автобус, перевозивший украинских детей, сообщает посольство Украины в Будапеште на странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). В аварии пострадали 19 человек, 17 из которых — несовершеннолетние.

Из 77 человек, находившихся в автобусе, — 19 пострадавших, из них четыре человека с тяжелыми травмами, погибших нет. Пострадавшие доставлены в больницы городов Сольнок, Кечкемет и Шептеш. Остальные пассажиры в настоящее время находятся в Доме культуры города Кунсентиштван, — говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что ДТП произошло между Кунсентмартоном и Тисафельдваром. Автобус по неизвестной причине съехал с дороги и завалился набок.

Ранее сообщалось, что на федеральной трассе М-4 «Дон» в Липецкой области произошло крупное ДТП с масштабным возгоранием. Мощный удар стал причиной моментального возгорания. Пламя охватило все семь автомобилей, участвовавших в столкновении, создав угрожающую картину на трассе. По предварительным данным, травмы получил один человек.