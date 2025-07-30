Школьников заставили стричь газон ножницами вместо триммера

Школьников в Ярославской области заставили стричь газон ножницами, сообщает Telegram-канал «Подъем». По его информации, инцидент произошел у молодежного центра «Галактика» в городе Тутаев в рамках программы летнего трудоустройства.

В инфоцентре администрации Тутаевского района рассказали, что куратор, который заставил детей стричь газон, «просто неправильно понял задачу». Отмечается, что с сотрудником центра уже «провели беседу», а территорию вокруг здания обкосили триммером.

Дети обычно просто убирают территорию вокруг молодежного центра. Никогда прежде таких вот эксцессов не бывало, — подчеркнули в администрации.

Ранее протоиерей Андрей Ткачев призвал отказаться от западной модели воспитания и разрешить детям работать с семи-восьми лет. По мнению священнослужителя, российские родители «возводят детей в ранг домашнего бога». Кроме того, затянувшееся детство мешает дальнейшей семейной жизни, считает он.