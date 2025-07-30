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30 июля 2025 в 12:53

Школьников заставили стричь газон ножницами вместо триммера

В Тутаеве Ярославской области школьникам поручили постричь газон ножницами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Школьников в Ярославской области заставили стричь газон ножницами, сообщает Telegram-канал «Подъем». По его информации, инцидент произошел у молодежного центра «Галактика» в городе Тутаев в рамках программы летнего трудоустройства.

В инфоцентре администрации Тутаевского района рассказали, что куратор, который заставил детей стричь газон, «просто неправильно понял задачу». Отмечается, что с сотрудником центра уже «провели беседу», а территорию вокруг здания обкосили триммером.

Дети обычно просто убирают территорию вокруг молодежного центра. Никогда прежде таких вот эксцессов не бывало, — подчеркнули в администрации.

Ранее протоиерей Андрей Ткачев призвал отказаться от западной модели воспитания и разрешить детям работать с семи-восьми лет. По мнению священнослужителя, российские родители «возводят детей в ранг домашнего бога». Кроме того, затянувшееся детство мешает дальнейшей семейной жизни, считает он.

Ярославская область
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