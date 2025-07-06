Шор заявил о важном шаге молдавского оппозиционного блока «Победа» Шор: блок «Победа» будет участвовать в выборах в парламент Молдавии

Молдавский оппозиционный блок «Победа» намерен принять участие в выборах в парламент страны осенью нынешнего года, передает РИА Новости заявление главы блока Илана Шора. По его словам, оппозиция планирует на предстоящей неделе подать документы на участие в плебисците.

Да, дорогие друзья, блок «Победа» примет участие в этих выборах самостоятельно. <…> Я сегодня с удовольствием заявляю о том, что мы, политический блок «Победа», на следующей неделе подаем документы об участии в выборной кампании, — сказал политик.

Ранее депутат Госдумы РФ Алена Аршинова заявила, что Молдавия является страной, оккупированной западными спецслужбами. По ее словам, управление государством осуществляет «теневое правительство». Несмотря на то, что в Молдавии на конституционном уровне закреплен нейтралитет, ЕС направил Кишиневу примерно €200 млн (почти 18 трлн рублей) на различное вооружение и прочие военные расходы.

Кроме того, Шор отметил курс молдавских властей на начало вооруженного конфликта. Такие выводы он сделал после того, как полномочия военного ведомства страны были значительно расширены Кишиневом. Он также напомнил о стратегии обороны государства, где Россия указана в качестве главной угрозы.