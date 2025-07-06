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06 июля 2025 в 13:56

Стало известно, кого подозревают в поджоге синагоги в Мельбурне

Полиция Австралии задержала подозреваемого в поджоге синагоги в Мельбурне

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Полиция австралийского штата Виктория задержала 34-летнего мужчину, подозреваемого в поджоге синагоги в Мельбурне, говорится в сообщении ведомства. По его данным, задержанному предъявили обвинение в причинении ущерба путем поджога и хранении оружия.

34-летний житель города Тунгабби, Новый Южный Уэльс, был арестован в центральном деловом районе Мельбурна в субботу вечером около 20:15. Его допросили детективы и предъявили ему обвинения в поведении, создающем опасность для жизни, причинении ущерба путем поджога и незаконном хранении оружия, — говорится в сообщении.

В ближайшее время подозреваемый предстанет перед судом по вопросам залога и меры пресечения. Отмечается, что детективы продолжат расследование и изучат намерения и идеологию фигуранта, чтобы определить, является ли инцидент актом терроризма.

Ранее сообщалось, что в США мужчина поджег лес, а затем открыл огонь по пожарным из засады. Инцидент произошел в американском штате Айдахо, погибли два сотрудника экстренных ведомств, еще один оказался ранен. На место прибыли полицейские, перестрелка длилась несколько часов. После правоохранители обнаружили тело снайпера в кустах, рядом с ним располагалась винтовка.

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