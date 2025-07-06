Стала известна причина утечки аммиака с танкера в порту Ленобласти Baza: взрыв мог стать причиной утечки аммиака с танкера в порту Ленобласти

Взрыв неизвестного характера мог стать причиной утечки жидкого аммиака с танкера в порту Усть-Луга в Ленинградской области, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, после взрыва произошла разгерметизация.

Как говорится в материале, судно «Эко Визард» под флагом Либерии пришло в петербургский порт из бельгийского Антверпена. Причины взрыва и последующей разгерметизации могут быть связаны с техническими проблемами. Окончательный ответ смогут дать лишь профильные службы.

Ранее Минтранс России сообщал, что утечка с танкера «незначительная». При этом сотрудники филиала Морспасслужбы переведены в режим полной готовности к проведению аварийно-спасательных мероприятий. В ближайшее время специалисты проведут водолазное обследование судна.

До этого нефтяной танкер Vilamoura, загружавший казахстанскую нефть в российских портах в апреле и мае текущего года, взорвался у побережья Ливии. Взрыв привел к затоплению машинного отсека судна. Журналисты отметили, что за последние месяцы несколько танкеров, заходивших в порты России, пострадали от подобных взрывов.