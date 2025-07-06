В европейской стране ввели призыв для женщин В Дании женщин решили призывать в армию

Правительство Дании утвердило решение о введении обязательной воинской повинности для женщин, сообщает Associated Press. Новые правила вступили в силу с 1 июля 2025 года, хотя изначально их реализация предполагалась в 2027 году.

Реформы Дании по обеспечению гендерного равенства были первоначально намечены на 2024 год как часть крупного оборонного соглашения. Первоначально предполагалось, что программа будет реализована к началу 2027 года, но сроки были перенесены на лето 2025 года, — отмечает агентство.

Ускорение реформы связано с опасениями Копенгагена относительно возможной эскалации напряженности с Россией. Власти рассчитывают, что призыв женщин позволит существенно увеличить численность вооруженных сил страны.

Ранее волонтер Мария Берлинская заявила, что в условиях продолжающегося военного конфликта с Россией украинские женщины, как и мужчины, должны быть готовы к возможной мобилизации. По ее словам, готовность к защите страны требуется от граждан с 18 лет.

До этого в Верховной раде в первом чтении приняли законопроект, разрешающий добровольную мобилизацию мужчин старше 60 лет. Согласно документу, пенсионеры смогут заключать годичные контракты с двухмесячным испытательным сроком при согласии командира и Генштаба.