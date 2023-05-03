Артиллеристы РФ «Акациями» остановили наступление ВСУ Российские артиллеристы «Акациями» остановили наступление ВСУ в зоне СВО

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Российские артиллеристы Западного военного округа уничтожили большое количество украинских пехотинцев, которые шли в наступление в зоне действия спецоперации, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны. По данным ведомства, наступление было остановлено ударами из самоходных артиллерийских установок «Акация».

У нас работал взвод, мы выпустили по половине БК (боекомплекта. — NEWS.ru), по 20–25 снарядов. И нам потом докладывают, что мы уничтожили большое количество пехоты, которое шло в наступление на нас, — рассказал командир расчета.

Он не назвал место, где это произошло. По его словам, чаще всего из «Акаций» артиллеристы работают осколочно-фугасными снарядами. Бьют по пехоте противника, бункерам и блиндажам.

Бывает очень плотный график работы, бывают большие расходы, — уточнил военнослужащий.

Артиллеристам, использующим тактику «налета», удается оставаться незамеченными для противника, добавил командир.

Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на информированный источник сообщило, что Вооруженные силы России для уничтожения остатков украинских систем ПВО большой дальности применяют сосредоточенные групповые удары дронов-камикадзе «Ланцет». По его данным, в одном таком ударе может применяться до десяти беспилотников.