Рогов сообщил, что вероятность контрнаступления ВСУ сохраняется Рогов: вероятность контрнаступления ВСУ в направлении Запорожской области в ближайшие дни сохраняется

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Вероятность контрнаступления украинских войск в Запорожской области в ближайшие дни сохраняется, заявил РИА Новости глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Атаки украинских войск будут сопровождаться обстрелом близлежащих населенных пунктов, поэтому принято решение о добровольном вывозе населения из прифронтовых районов, отметил он.

Были предположения, что контрнаступление в Запорожской области начнется 5 или 6 мая. Но этого не произошло. Однако высокая вероятность начала контрнаступления в ближайшие дни сохраняется. Наши военные и противник готовы к активизации боевых действий, — сказал он.

Рогов подчеркнул, что как только бойцы ВСУ будут отброшены назад, то люди смогут вернуться в свои дома.

Ранее газета Washington Post сообщила, что Киев надеется снизить ожидания Запада от планируемого контрнаступления. Так, министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что ожидания могут привести к «эмоциональному разочарованию». В издании отметили, что Киев не уверен в возможности переломить ход конфликта в ходе контрнаступления.