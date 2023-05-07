Российские системы ПВО за ночь сбили 22 беспилотника ВСУ над Черным морем Минобороны РФ: ночью средства ПВО сбили 22 беспилотника ВСУ над акваторией Черного моря

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ночью над акваторией Черного моря российскими средствами ПВО были уничтожены 22 ударных беспилотника ВСУ, сообщило Министерство обороны РФ. Всего с начала специальной военной операции сбили свыше четырех тысяч БПЛА, отметили в Telegram-канале оборонного ведомства.

В течение ночи над акваторией Черного моря средствами противовоздушной обороны обнаружены 22 ударных украинских беспилотных летательных аппарата. Все украинские БПЛА уничтожены огнем зенитных ракетных комплексов или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, — сообщило МО РФ.

Средствами ПВО также были перехвачены пять снарядов РСЗО HIMARS, ракета оперативно-тактического комплекса «Гром-2» и одна тактическая ракета «Точка-У», добавили в Минобороны.

Кроме того, в районе населенных пунктов Новгородское и Артемово в Донецкой Народной Республике российские войска за прошедшие сутки уничтожили две радиолокационные системы контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 американского производства. Кроме того, в районе Херсона ВС РФ поразили пункт управления 124-й бригады территориальной обороны ВСУ, а в районе Серебрянки в ДНР уничтожили узел связи 81-й аэромобильной бригады ВСУ.

6 мая глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что силы ПВО сбили в небе над полуостровом украинскую баллистическую ракету, запущенную ОТРК «Гром-2». Он указал, что никто не пострадал, разрушений также не было.