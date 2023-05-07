Посылки бойцам СВО весом до 10 килограммов начали доставлять бесплатно

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С начала мая участникам специальной военной операции начали бесплатно доставлять посылки весом до 10 килограммов, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. Соответствующее поручение было дано Минцифры с «Почтой России». Указания были переданы во все почтовые отделения страны, в том числе в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, а также в Крыму.

В преддверии Дня Победы особенно важно, чтобы военнослужащие ощутили внимание и заботу со стороны друзей и близких. Мы приняли решение и дали соответствующие поручения, чтобы посылки весом до 10 килограммов для участников СВО доставлялись бесплатно. Эта мера действует с 1 мая 2023 года, — привели слова Чернышенко в его аппарате.

Вице-премьер РФ призвал всех неравнодушных воспользоваться этой возможностью для отправки посылок. Зампред кабмина подчеркнул, что это будет значимой поддержкой для военнослужащих в канун 9 Мая.

Число посылок, которые может оформить один отправитель, не ограничено. Бесплатные посылки можно оформить только в почтовых отделениях, при этом передавать отправления операторам важно в открытом виде. Посылки отвозят в логистической центр в Москве, там их передают представителям Минобороны, которые занимаются доставкой.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина предложила ввести новую традицию на 9 Мая и организовать места отправки писем участникам СВО. Кроме того, парламентарий считает, что в парках можно организовать полевые кухни и исполнение песен военных лет.