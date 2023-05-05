В Госдуме придумали новую традицию на 9 Мая Депутат ГД Останина предложила организовать места отправки писем участникам СВО 9 Мая

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

В России можно организовать места отправки писем участникам специальной военной операции 9 Мая, предложила новую традицию депутат Госдумы Нина Останина. В разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» она отметила, что в парках можно организовать полевые кухни и исполнение песен военных лет. По словам парламентария, при этом нельзя обязывать людей выполнять традиции или участвовать в мероприятиях.

Обязаловки здесь быть не должно. В парках можно организовать полевые кухни, исполнение песен военных лет. А еще хорошо бы организовать места отправки писем и открыток участникам СВО во всех городах и селах. Эти открытки можно и нужно заготовить заранее, — предложила депутат.

По словам Останиной, пытаться навязывать новые правила празднования Дня Победы с учетом СВО не следует. Парламентарий подчеркнула, что у праздника есть своя символика и традиции, которые уже прижились среди россиян, например поздравление ветеранов и выставление портретов участников ВОВ в социальных сетях.

Депутат Госдумы Александр Толмачев поддержал предложение Останиной с организацией пунктов сбора писем для бойцов СВО. Он отметил, что во многих регионах уже сейчас дети отправляют открытки участникам спецоперации.

Во многих регионах дети пишут письма бойцам, которые сражаются на передовой. И это, на мой взгляд, замечательная традиция. Ведь каждый современный воин — наследник наших предков, которые также совершали подвиги, — подчеркнул парламентарий.

Замминистра региональной политики Новосибирской области Светлана Шибаева ранее предложила заменить отмененную в России акцию «Бессмертный полк» другими мероприятиями. По ее словам, в качестве альтернативного варианта можно устроить акцию «Бессмертный автополк».